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Голова антикорупційного комітету звинуватила очільницю АРМА у брехні та маніпуляціях

Київ • УНН

 • 8742 перегляди

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна звинуватила Олену Думу у брехні та маніпуляціях щодо реформування АРМА. Радіна спростувала заяви Думи та навела факти неефективної роботи агентства.

Голова антикорупційного комітету звинуватила очільницю АРМА у брехні та маніпуляціях

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума вчергове бреше і маніпулює, протестуючи проти реформування АРМА. Про це заявила очільниця антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна, пише УНН.

Не можу не відреагувати на чергову брехню і маніпуляції, які продовжує поширювати очільниця АРМА, протестуючи проти реформування агентства

- написала Радіна на своїй фб-сторінці.

Вона спростувала заяву Олени Думи про те, що АРМА не було залучене до роботи над законопроектом №12374-д щодо реформування агентства.

"Співробітники АРМА були залучені на всіх етапах розгляду законопроекту №12374-д про реформу АРМА. Наприклад, на засіданні комітету 12 березня були присутні три працівники АРМА, зокрема заступник голови Павло Великоречанін (записи засідань комітет завжди оприлюднює). Тим самим складом працівники АРМА брали участь у робочій групі, ширшим складом - у обговореннях із іншими стейкхолдерами, організованих комітетом", - наголосила Анастасія Радіна та опублікувала фото з засідання 12 березня

Також, за словами депутатки, Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтримала законопроєкт №12374-д, наголошуючи на потребі деталізації у КПК норм для протидії зловживанням власників арештованих активів.

Наша мета - ефективно змінити чинну систему управління арештованими активами, яка довела свою непридатність, запровадити чіткі правила і надати учасникам процесу усі необхідні інструменти

- додала голова антикорупційного комітету.

Нагадаємо

Раніше голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна раніше зазначила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року. 

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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