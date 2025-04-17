Глава антикоррупционного комитета обвинила главу АРМА во лжи и манипуляциях

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума в очередной раз лжет и манипулирует, протестуя против реформирования АРМА. Об этом заявила глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина, пишет УНН.

Не могу не отреагировать на очередную ложь и манипуляции, которые продолжает распространять глава АРМА, протестуя против реформирования агентства - написала Радина на своей фб-странице.

Она опровергла заявление Елены Думы о том, что АРМА не была привлечена к работе над законопроектом №12374-д по реформированию агентства.

"Сотрудники АРМА были привлечены на всех этапах рассмотрения законопроекта №12374-д о реформе АРМА. Например, на заседании комитета 12 марта присутствовали три сотрудника АРМА, в частности заместитель председателя Павел Великоречанин (записи заседаний комитет всегда обнародует). Тем самым составом работники АРМА принимали участие в рабочей группе, более широким составом - в обсуждениях с другими стейкхолдерами, организованных комитетом", - отметила Анастасия Радина и опубликовала фото с заседания 12 марта



Также, по словам депутата, Специализированная антикоррупционная прокуратура официально поддержала законопроект №12374-д, отмечая необходимость детализации в УПК норм для противодействия злоупотреблениям владельцев арестованных активов.

Наша цель – эффективно изменить действующую систему управления арестованными активами, которая доказала свою непригодность, ввести четкие правила и предоставить участникам процесса все необходимые инструменты - добавила председатель антикоррупционного комитета.

Напомним

Ранее глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина ранее отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство извращает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, не имеющие самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что она за полтора года в должности заключила всего семь договоров, принесших доход по состоянию на конец 2024 года.

Кроме того, по информации главы антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и менеджменту активов, большую часть дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы проведенные АРМА.