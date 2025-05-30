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“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

Київ • УНН

 • 10315 перегляди

Очільниця АРМА Олена Дума виступила проти законопроєкту №12374-д про реформу агентства, назвавши його антиконституційним. Реформа передбачає зміни в управлінні активами та обранні голови АРМА.

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума емоційно виступила проти законопроєкту №12374-д про реформу підконтрольного їй відомства. Вона назвала документ, який наступного тижня голосуватимуть у другому читанні народні депутати, антиконституційним та нереалістичним, пише УНН.

Деталі

Реформа АРМА стала предметом гострої дискусії між урядом, парламентом та міжнародними партнерами. Як пише Forbes Україна, наступного тижня депутати голосуватимуть у другому читанні за законопроєкту №12374-д, який має змінити підходи до пошуку управителів для арештованих активів, відбору голови АРМА та проведення аудиту. Саме ці вимоги прописані у плані програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility, у рамках якої цього року від програми уряд має отримати 12,5 млрд євро. Реформу АРМА підтримують антикорупційні експерти Transparency International Ukraine, депутати з антикорупційного та фінансового комітетів ВР.

Проте, на думку Олени Думи, заява про те, що затягування реформи може поставити під загрозу фінансування України з боку ЄС, є штучною панікою. 

Кому вигідна паніка? Питання риторичне. Тим, хто прагне протягнути сумнівні норми під прикриттям "європейських вимог". Тим, хто намагається зберегти власну репутацію за рахунок дискредитації працюючого інституту. Маніпулятивні спроби звести нанівець роботу кожного члена команди АРМА не пройдуть. Суспільство і наші міжнародні партнери бачать результати — мільярди, які повертаються державі завдяки професійній роботі агентства 

- заявила голова АРМА.

Олена Дума продовжує стверджувати, що реформа АРМА насправді відбувається з 2023 року, тобто з того часу, коли вона очолила агентство. У той же час, опонентів, а це нагадаємо антикорупційні експерти, європейські партнери та нардепи, звинувачує у тому, що ті прикривають власні прорахунки дискредитацією чинної системи арештованих активів.

За останні 2 роки роботи АРМА довела свою ефективність цифрами: мільярди гривень надходять до держбюджету завдяки управлінню арештованими активами. Ми провели реальну реформу, починаючи з другої половини 2023 року, і готові до її законодавчого закріплення 

- стверджує Олена Дума.

У своїй заяві голова АРМА вкотре наголошує, що агентство нібито демонструє "ефективність у цифрах". Водночас, як повідомили в Transparency International Ukraine за результатами аналізу звіту АРМА за 2024 рік, за весь минулий рік агентство оголосило 33 конкурси з відбору управителів, але укладено лише сім договорів управління. У той же час, публічно в АРМА наводять "дивовижні" цифри про 224 конкурсні відбори оцінювачів, 89 переможців-оцінювачів, 33 оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями з управління. Проте, як зазначили в​​ TI, всі ці зусилля призвели до результату в сім договорів управління.

Чи ухвалять народні депутати законопроєкт №12374-д і чи розпочнеться справжня реформа АРМА — покаже найближчий пленарний тиждень. Але вже зараз очевидно: найбільше змін боїться саме керівництво агентства. Адже законопроєкт не лише змінює підходи до управління арештованими активами, а й передбачає нову прозору процедуру обрання голови АРМА. Імовірно, саме перспектива втратити "крісло" і контроль над активами викликає в Олени Думи таку емоційну реакцію на будь-які спроби змінити систему.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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