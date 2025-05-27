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АРМА звітує про мільярдні суми “виявлених активів”, але реальність зовсім інша - Transparency International Ukraine

Київ • УНН

 • 1732 перегляди

Transparency International Ukraine розкритикували звіт АРМА за 2024 рік, вказавши на низьку ефективність управління арештованими активами та закликали до реформи агентства.

АРМА звітує про мільярдні суми “виявлених активів”, але реальність зовсім інша - Transparency International Ukraine

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) презентувало звіт за 2024 рік, який, за показниками, демонструє "успіхи". Однак аналіз цього документа, проведений Transparency International Ukraine, свідчить про зовсім іншу картину: за ефектними цифрами приховується повна неефективність агентства. Про це заявив старший юридичний радник TI Ukraine Павло Демчук, пише УНН.

Звіт АРМА рясніє вражаючими моментами — мільярдні суми "виявлених активів", значні надходження до бюджету, величезні обсяги управління. Але якщо копнути глибше, всі ці успіхи вже не такі яскраві. Наприклад, виявляється, що за весь 2024 рік орган відібрав лише сім управителів для арештованих активів, тоді як чимало одиниць арештованого майна залишаються безгосподарними

 - наголосив Демчук.

Він зазначив, що у 2024 році АРМА відзвітувала про розшук понад 141 тис. одиниць майна. Проте, як свідчать цифри у звіті агентства, в середньому за всіма типами активів арештовують близько 7,8% від виявлених, а в управління переходить менш як 3% від загальної кількості розшуканого майна. 

А це свідчить про колосальний розрив між гучними цифрами виявлення та реальними результатами. Звичайно, арешт майна та передача активів в управління залежать не від АРМА, а від роботи органів прокуратури та рішень судів. Але такі показники також можуть свідчити про низьку якість інформації, яку надає Агентство, а це вже унеможливлює ефективний арешт і передачу активів в управління 

- вказав Павло Демчук.

За його словами, показники результативності АРМА в управлінні арештованими активами не менш бентежні і залишаються стабільно низькими. За 2024 рік було оголошено 33 конкурси з відбору управителів, але укладено лише сім договорів управління. 

Цікава при цьому й комунікація Агентства з цих питань. У одному з дописів АРМА наводить "дивовижні" цифри про 224 конкурсні відбори оцінювачів, 89 переможців-оцінювачів, 33 оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями з управління. Проте всі ці зусилля призвели до результату в сім договорів управління 

- наголосили в TI.

Як зазначає Демчук, реальні доходи забезпечують лише кілька державних компаній, з якими угоди уклали ще до нинішнього керівництва. Решта активів або простоює, або продовжує приносити прибутки попереднім власникам.

Важливо розуміти, що АРМА не фіскальний орган. Його головне завдання — не наповнювати бюджет, а забезпечувати ефективне управління арештованими активами. Коли з усієї маси виявлених активів лише мізерний відсоток отримує управителів, а ще менший дійсно ефективно управляється, без вагань можна говорити про системні проблеми в роботі органу 

- вказали у Transparency International Ukraine і наголосили на важливості справжніх системних змін у роботі з арештованими активами, які може забезпечити невідкладне прийняття проєкту закону №12374-д про реформу АРМА.

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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