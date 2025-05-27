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АРМА отчитывается о миллиардных суммах “выявленных активов”, но реальность совсем другая - Transparency International Ukraine

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Transparency International Ukraine раскритиковали отчет АРМА за 2024 год, указав на низкую эффективность управления арестованными активами и призвали к реформе агентства.

АРМА отчитывается о миллиардных суммах “выявленных активов”, но реальность совсем другая - Transparency International Ukraine

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) представило отчет за 2024 год, который, по показателям, демонстрирует "успехи". Однако анализ этого документа, проведенный Transparency International Ukraine, свидетельствует о совершенно иной картине: за эффектными цифрами скрывается полная неэффективность агентства. Об этом заявил старший юридический советник TI Ukraine Павел Демчук, пишет УНН.

Отчет АРМА пестрит впечатляющими моментами — миллиардные суммы "выявленных активов", значительные поступления в бюджет, огромные объемы управления. Но если копнуть глубже, все эти успехи уже не такие яркие. Например, оказывается, что за весь 2024 год орган отобрал только семь управляющих для арестованных активов, тогда как немало единиц арестованного имущества остаются бесхозяйными

 - подчеркнул Демчук.

Он отметил, что в 2024 году АРМА отчиталась о розыске более 141 тыс. единиц имущества. Однако, как свидетельствуют цифры в отчете агентства, в среднем по всем типам активов арестовывают около 7,8% от выявленных, а в управление переходит менее 3% от общего количества разысканного имущества. 

А это свидетельствует о колоссальном разрыве между громкими цифрами выявления и реальными результатами. Конечно, арест имущества и передача активов в управление зависят не от АРМА, а от работы органов прокуратуры и решений судов. Но такие показатели также могут свидетельствовать о низком качестве информации, которую предоставляет Агентство, а это уже делает невозможным эффективный арест и передачу активов в управление 

- указал Павел Демчук.

По его словам, показатели результативности АРМА в управлении арестованными активами не менее тревожные и остаются стабильно низкими. За 2024 год было объявлено 33 конкурса по отбору управляющих, но заключено только семь договоров управления. 

Интересна при этом и коммуникация Агентства по этим вопросам. В одном из сообщений АРМА приводит "удивительные" цифры о 224 конкурсных отборах оценщиков, 89 победителей-оценщиков, 33 объявления о проведении открытых торгов с особенностями по управлению. Однако все эти усилия привели к результату в семь договоров управления 

- отметили в TI.

Как отмечает Демчук, реальные доходы обеспечивают только несколько государственных компаний, с которыми соглашения заключили еще до нынешнего руководства. Остальные активы либо простаивают, либо продолжают приносить прибыли предыдущим владельцам.

Важно понимать, что АРМА не фискальный орган. Его главная задача — не наполнять бюджет, а обеспечивать эффективное управление арестованными активами. Когда из всей массы выявленных активов лишь мизерный процент получает управляющих, а еще меньший действительно эффективно управляется, без колебаний можно говорить о системных проблемах в работе органа 

- указали в Transparency International Ukraine и отметили важность настоящих системных изменений в работе с арестованными активами, которые может обеспечить безотлагательное принятие проекта закона №12374-д о реформе АРМА.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

Лилия Подоляк

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