“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума эмоционально выступила против законопроекта №12374-д о реформе подконтрольного ей ведомства. Она назвала документ, который на следующей неделе будут голосовать во втором чтении народные депутаты, антиконституционным и нереалистичным, пишет УНН.

Детали

Реформа АРМА стала предметом острой дискуссии между правительством, парламентом и международными партнерами. Как пишет Forbes Украина, на следующей неделе депутаты будут голосовать во втором чтении за законопроект №12374-д, который должен изменить подходы к поиску управляющих для арестованных активов, отбору председателя АРМА и проведения аудита. Именно эти требования прописаны в плане программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility, в рамках которой в этом году от программы правительство должно получить 12,5 млрд евро. Реформу АРМА поддерживают антикоррупционные эксперты Transparency International Ukraine, депутаты из антикоррупционного и финансового комитетов ВР.

Однако, по мнению Елены Думы, заявление о том, что затягивание реформы может поставить под угрозу финансирование Украины со стороны ЕС, является искусственной паникой.

Кому выгодна паника? Вопрос риторический. Тем, кто стремится протащить сомнительные нормы под прикрытием "европейских требований". Тем, кто пытается сохранить собственную репутацию за счет дискредитации работающего института. Манипулятивные попытки свести на нет работу каждого члена команды АРМА не пройдут. Общество и наши международные партнеры видят результаты — миллиарды, которые возвращаются государству благодаря профессиональной работе агентства - заявила председатель АРМА.

Елена Дума продолжает утверждать, что реформа АРМА на самом деле происходит с 2023 года, то есть с того времени, когда она возглавила агентство. В то же время, оппонентов, а это напомним антикоррупционные эксперты, европейские партнеры и нардепы, обвиняет в том, что те прикрывают собственные просчеты дискредитацией действующей системы арестованных активов.

За последние 2 года работы АРМА доказала свою эффективность цифрами: миллиарды гривен поступают в госбюджет благодаря управлению арестованными активами. Мы провели реальную реформу, начиная со второй половины 2023 года, и готовы к ее законодательному закреплению - утверждает Елена Дума.

В своем заявлении председатель АРМА в очередной раз отмечает, что агентство якобы демонстрирует "эффективность в цифрах". В то же время, как сообщили в Transparency International Ukraine по результатам анализа отчета АРМА за 2024 год, за весь прошлый год агентство объявило 33 конкурса по отбору управляющих, но заключено только семь договоров управления. В то же время, публично в АРМА приводят "удивительные" цифры о 224 конкурсных отбора оценщиков, 89 победителей-оценщиков, 33 объявления о проведении открытых торгов с особенностями по управлению. Однако, как отметили в TI, все эти усилия привели к результату в семь договоров управления.

Примут ли народные депутаты законопроект №12374-д и начнется ли настоящая реформа АРМА — покажет ближайшая пленарная неделя. Но уже сейчас очевидно: больше всего изменений боится именно руководство агентства. Ведь законопроект не только меняет подходы к управлению арестованными активами, но и предусматривает новую прозрачную процедуру избрания председателя АРМА. Вероятно, именно перспектива потерять "кресло" и контроль над активами вызывает у Елены Думы такую эмоциональную реакцию на любые попытки изменить систему.