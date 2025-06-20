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Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
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Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
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Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог

Київ • УНН

 • 6568 перегляди

Реформа АРМА не гарантує убезпечення від корупції без оновлення команди, вважає політолог Віталій Кулик. Він наголошує на необхідності прозорого підбору кадрів та аудиту.

Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог

Ухвалений Верховною Радою закон про реформу АРМА - це правильний крок, але сам по собі він не гарантує убезпечення системи від корупції, якщо не оновиться команда. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Віталій Кулик.

Деталі

Напередодні парламент 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Тепер документ має підписати Президент.

На думку Кулика, реальні зміни в роботі АРМА можливі лише за умови комплексного оновлення підходів.

Я повністю вітаю ідею і законодавчі ініціативи, які були ухвалені… Я вважаю, що це великий крок вперед до реформування АРМА. Але сам по собі законодавчий акт не гарантує убезпечення системи від деформації і корупції. Тому це має йти в сукупності – і зміна персоналій, і способів підбору, і можливості оскаржити кадрове рішення, і прозорість призначення других осіб

- зазначив він.

За його словами, має бути прозорим підбір не лише голови агентства, але і заступників та керівників департаментів. Адже сам приклад призначення чинної очільниці Олени Думи свого часу викликав запитання щодо прозорості конкурсної процедури.

Як було з Думою? Думу ж пролобіювали і фактично протягнули на цю посаду

- наголосив Кулик.

Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19.06.25, 15:22 • 144280 переглядiв

Політолог вважає, що аудит АРМА, передбачений новим законом, має стати поштовхом для кадрових рішень.

У цьому випадку, хотілося б, щоб якомога швидше аудит став підставою до зміни персоналій. Але я не впевнений, що це зараз так відбудеться, оскільки до цього треба політична воля, треба кандидат, який б задовольнив правлячу групу

- вважає експерт.

Нагадаємо

Закон про реформу відкриває шлях до проведення незалежного аудиту в АРМА, запроваджує прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів і нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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