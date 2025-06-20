Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог

Ухвалений Верховною Радою закон про реформу АРМА - це правильний крок, але сам по собі він не гарантує убезпечення системи від корупції, якщо не оновиться команда. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Віталій Кулик.

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Напередодні парламент 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Тепер документ має підписати Президент.

На думку Кулика, реальні зміни в роботі АРМА можливі лише за умови комплексного оновлення підходів.

Я повністю вітаю ідею і законодавчі ініціативи, які були ухвалені… Я вважаю, що це великий крок вперед до реформування АРМА. Але сам по собі законодавчий акт не гарантує убезпечення системи від деформації і корупції. Тому це має йти в сукупності – і зміна персоналій, і способів підбору, і можливості оскаржити кадрове рішення, і прозорість призначення других осіб - зазначив він.

За його словами, має бути прозорим підбір не лише голови агентства, але і заступників та керівників департаментів. Адже сам приклад призначення чинної очільниці Олени Думи свого часу викликав запитання щодо прозорості конкурсної процедури.

Як було з Думою? Думу ж пролобіювали і фактично протягнули на цю посаду - наголосив Кулик.

Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА

Політолог вважає, що аудит АРМА, передбачений новим законом, має стати поштовхом для кадрових рішень.

У цьому випадку, хотілося б, щоб якомога швидше аудит став підставою до зміни персоналій. Але я не впевнений, що це зараз так відбудеться, оскільки до цього треба політична воля, треба кандидат, який б задовольнив правлячу групу - вважає експерт.

Нагадаємо

Закон про реформу відкриває шлях до проведення незалежного аудиту в АРМА, запроваджує прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів і нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів.