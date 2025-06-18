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Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні

Київ • УНН

 • 11779 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, попри опір голови відомства Олени Думи. Реформа передбачає вдосконалення конкурсного відбору голови та прозорі процедури відбору управителів активами.

Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні

Верховна Рада України у середу, 18 червня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Реформа АРМА є маркером програми фінансової підтримки Ukraine Facility Plan, яку слід було виконати ще до закінчення І кварталу 2025 року.

Документ вдосконалює процедури конкурсного відбору голови агентства, порядок незалежного зовнішнього аудиту АРМА, а також запроваджує прозорі та зрозумілі процедури відбору управителів арештованими активами.

Цей законопроєкт підтримали і в профільному антикорупційному комітеті, і громадські активісти, і міжнародні партнери

"Ми підтримуємо таке рішення Парламенту та чекаємо на якісну реформу АРМА. Далі справа за змінами до КПК України та прийняттям підзаконної бази, які дозволять забезпечити функціонування оновленого механізму управління арештованими активами", - наголосили в Transparency International Ukraine після голосування ВР. 

Активно не підтримувала законопроєкт №12374-д лише голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума. На її думку, документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
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