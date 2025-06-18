Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении

Верховная Рада Украины в среду, 18 июня, проголосовала в целом за законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Агентства по розыску и менеджменту активов. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.

Реформа АРМА является маркером программы финансовой поддержки Ukraine Facility Plan, которую следовало выполнить еще до окончания I квартала 2025 года.

Документ совершенствует процедуры конкурсного отбора председателя агентства, порядок независимого внешнего аудита АРМА, а также внедряет прозрачные и понятные процедуры отбора управляющих арестованными активами.

Этот законопроект поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры.

"Мы поддерживаем такое решение Парламента и ждем качественной реформы АРМА. Далее дело за изменениями в УПК Украины и принятием подзаконной базы, которые позволят обеспечить функционирование обновленного механизма управления арестованными активами", - отметили в Transparency International Ukraine после голосования ВР.

Активно не поддерживала законопроект №12374-д только председатель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. По ее мнению, документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом".