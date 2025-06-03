Громадськість проти опору Думи: RISE Ukraine закликала нардепів підтримати реформу АРМА

Коаліція RISE Ukraine звернулася до Верховної Ради із закликом невідкладно ухвалити законопроєкт №12374-д, який передбачає комплексну реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів, пише УНН.

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Цього тижня депутати голосуватимуть у другому читанні за законопроєкт №12374-д, який має змінити підходи до пошуку управителів для арештованих активів, відбору голови АРМА та проведення аудиту. Саме ці вимоги прописані у плані програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility, у рамках якої цього року від програми уряд має отримати 12,5 млрд євро. Реформу АРМА підтримують антикорупційні експерти Transparency International Ukraine, депутати з антикорупційного та фінансового комітетів ВР. Проте, активно виступає проти цього законопроєкту голова АРМА Олена Дума.

Як зазначають громадські організації та активісти, законопроєкт №12374-д критично важливий крок для забезпечення прозорого та ефективного управління арештованими активами, що прямо впливає на процеси відбудови України.

Відновлення та ліквідація наслідків війни потребують значних фінансових ресурсів. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який має наповнюватися від санкційних активів, вже став одним із ключових інструментів фінансування відбудови. Проте сьогодні система управління арештованими санкційними активами створює простір для маніпуляцій, зокрема через неякісно продуману державну політику з забезпечення санкційної конфіскації кримінальними арештами - йдеться в заяві коаліції.

На думку RISE Ukraine, законопроєкт №12374-д вирішує цю проблему, передбачаючи чіткий механізм передачі санкційних активів від АРМА до Фонду держмайна для їх подальшої реалізації на користь держави. Крім того, документ:

унормовує процедури ідентифікації активів;

вдосконалює управління різними типами активів;

підвищує прозорість роботи АРМА;

розблоковує управління корпоративними правами компаній, пов'язаних з державою-агресором;

врегульовує питання арештованих санкційних активів.

Активісти наголошують, що законопроєкт №12374-д — це найкраща з наявних у парламенті ініціатив щодо реформи АРМА, яка враховує попередні пропозиції та рекомендації як українських, так і міжнародних експертів.

Прийняття законопроєкту №12374-д є важливим кроком до запровадження ефективних і чітких механізмів управління активами, а також забезпечення прозорого і якісного контролю за цими процесами. Тому Коаліція RISE Ukraine закликає Верховну Раду України невідкладно розглянути та підтримати законопроєкт №12374-д - зазначили в коаліції.

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.