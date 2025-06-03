Громадськість проти опору Думи: RISE Ukraine закликала нардепів підтримати реформу АРМА

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 71679 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 96993 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 165684 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 88747 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 195590 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 124528 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 131938 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 125760 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 234902 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 170062 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.4м/с
49%
747мм
Популярнi новини

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 76326 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 85959 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 147824 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 73363 перегляди

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

11:09 • 67904 перегляди
Публікації

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 9836 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 55245 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

11:55 • 71709 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 165729 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 147982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марк Рютте

Герман Галущенко

Рафаель Гроссі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Суми

Крим

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 6024 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 55215 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 73426 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 86018 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 76383 перегляди
Актуальне

Facebook

Х-47М2 «Кинджал»

The New York Times

МіГ-29 Мікояна

Сухий Су-27

Громадськість проти опору Думи: RISE Ukraine закликала нардепів підтримати реформу АРМА

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Коаліція RISE Ukraine закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт №12374-д щодо реформи АРМА. Він передбачає прозоре управління арештованими активами та усуває корупційні ризики.

Громадськість проти опору Думи: RISE Ukraine закликала нардепів підтримати реформу АРМА

Коаліція RISE Ukraine звернулася до Верховної Ради із закликом невідкладно ухвалити законопроєкт №12374-д, який передбачає комплексну реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів, пише УНН.

Деталі

Цього тижня депутати голосуватимуть у другому читанні за законопроєкт №12374-д, який має змінити підходи до пошуку управителів для арештованих активів, відбору голови АРМА та проведення аудиту. Саме ці вимоги прописані у плані програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility, у рамках якої цього року від програми уряд має отримати 12,5 млрд євро. Реформу АРМА підтримують антикорупційні експерти Transparency International Ukraine, депутати з антикорупційного та фінансового комітетів ВР. Проте, активно виступає проти цього законопроєкту голова АРМА Олена Дума. 

Як зазначають громадські організації та активісти, законопроєкт №12374-д критично важливий крок для забезпечення прозорого та ефективного управління арештованими активами, що прямо впливає на процеси відбудови України.

Відновлення та ліквідація наслідків війни потребують значних фінансових ресурсів. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який має наповнюватися від санкційних активів, вже став одним із ключових інструментів фінансування відбудови. Проте сьогодні система управління арештованими санкційними активами створює простір для маніпуляцій, зокрема через неякісно продуману державну політику з забезпечення санкційної конфіскації кримінальними арештами 

- йдеться в заяві коаліції.

На думку RISE Ukraine, законопроєкт №12374-д вирішує цю проблему, передбачаючи чіткий механізм передачі санкційних активів від АРМА до Фонду держмайна для їх подальшої реалізації на користь держави. Крім того, документ:

  • унормовує процедури ідентифікації активів;
    • вдосконалює управління різними типами активів; 
      • підвищує прозорість роботи АРМА;
        • розблоковує управління корпоративними правами компаній, пов'язаних з державою-агресором;
          • врегульовує питання арештованих санкційних активів.

            Активісти наголошують, що законопроєкт №12374-д — це найкраща з наявних у парламенті ініціатив щодо реформи АРМА, яка враховує попередні пропозиції та рекомендації як українських, так і міжнародних експертів.

            Прийняття законопроєкту №12374-д є важливим кроком до запровадження ефективних і чітких механізмів управління активами, а також забезпечення прозорого і якісного  контролю за цими процесами. Тому Коаліція RISE Ukraine закликає Верховну Раду України невідкладно розглянути та підтримати законопроєкт №12374-д 

            - зазначили в коаліції.

            Нагадаємо

            Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

            У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            ЕкономікаПолітика
            Верховна Рада
            Європейський Союз
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9