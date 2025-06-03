Общественность против сопротивления Думы: RISE Ukraine призвала нардепов поддержать реформу АРМА

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 63248 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 88880 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 153916 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 82721 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 188922 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 121935 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 130149 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 125388 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 234641 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169996 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.8м/с
42%
747мм
Популярные новости

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 67875 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 77133 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 135444 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 64148 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

11:09 • 61056 просмотра
публикации

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 46790 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 63276 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 153954 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 136984 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 188966 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Рафаэль Гросси

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 416 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 46790 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 65311 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 78239 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 68927 просмотра
Актуальное

Facebook

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Микоян МиГ-29

Сухой Су-27

Общественность против сопротивления Думы: RISE Ukraine призвала нардепов поддержать реформу АРМА

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Коалиция RISE Ukraine призвала Верховную Раду принять законопроект №12374-д о реформе АРМА. Он предусматривает прозрачное управление арестованными активами и устраняет коррупционные риски.

Общественность против сопротивления Думы: RISE Ukraine призвала нардепов поддержать реформу АРМА

Коалиция RISE Ukraine обратилась в Верховную Раду с призывом безотлагательно принять законопроект №12374-д, который предусматривает комплексную реформу Агентства по розыску и менеджменту активов, пишет УНН.

Детали

На этой неделе депутаты будут голосовать во втором чтении за законопроект №12374-д, который должен изменить подходы к поиску управляющих для арестованных активов, отбора председателя АРМА и проведения аудита. Именно эти требования прописаны в плане программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility, в рамках которой в этом году от программы правительство должно получить 12,5 млрд евро. Реформу АРМА поддерживают антикоррупционные эксперты Transparency International Ukraine, депутаты из антикоррупционного и финансового комитетов ВР. Однако, активно выступает против этого законопроекта председатель АРМА Елена Дума. 

Как отмечают общественные организации и активисты, законопроект №12374-д критически важный шаг для обеспечения прозрачного и эффективного управления арестованными активами, что напрямую влияет на процессы восстановления Украины.

Восстановление и ликвидация последствий войны требуют значительных финансовых ресурсов. Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который должен наполняться от санкционных активов, уже стал одним из ключевых инструментов финансирования восстановления. Однако сегодня система управления арестованными санкционными активами создает пространство для манипуляций, в частности из-за некачественно продуманной государственной политики по обеспечению санкционной конфискации уголовными арестами 

- говорится в заявлении коалиции.

По мнению RISE Ukraine, законопроект №12374-д решает эту проблему, предусматривая четкий механизм передачи санкционных активов от АРМА в Фонд госимущества для их дальнейшей реализации в пользу государства. Кроме того, документ:

  • унормирует процедуры идентификации активов;
    • совершенствует управление различными типами активов; 
      • повышает прозрачность работы АРМА;
        • разблокирует управление корпоративными правами компаний, связанных с государством-агрессором;
          • урегулирует вопросы арестованных санкционных активов.

            Активисты отмечают, что законопроект №12374-д - это лучшая из имеющихся в парламенте инициатив по реформе АРМА, которая учитывает предыдущие предложения и рекомендации как украинских, так и международных экспертов.

            Принятие законопроекта №12374-д является важным шагом к внедрению эффективных и четких механизмов управления активами, а также обеспечение прозрачного и качественного  контроля за этими процессами. Поэтому Коалиция RISE Ukraine призывает Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть и поддержать законопроект №12374-д 

            - отметили в коалиции.

            Напомним

            Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

            В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            Экономикаполитика
            Верховная Рада
            Европейский Союз
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9