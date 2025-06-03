Общественность против сопротивления Думы: RISE Ukraine призвала нардепов поддержать реформу АРМА

Коалиция RISE Ukraine обратилась в Верховную Раду с призывом безотлагательно принять законопроект №12374-д, который предусматривает комплексную реформу Агентства по розыску и менеджменту активов, пишет УНН.

Детали

На этой неделе депутаты будут голосовать во втором чтении за законопроект №12374-д, который должен изменить подходы к поиску управляющих для арестованных активов, отбора председателя АРМА и проведения аудита. Именно эти требования прописаны в плане программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility, в рамках которой в этом году от программы правительство должно получить 12,5 млрд евро. Реформу АРМА поддерживают антикоррупционные эксперты Transparency International Ukraine, депутаты из антикоррупционного и финансового комитетов ВР. Однако, активно выступает против этого законопроекта председатель АРМА Елена Дума.

Как отмечают общественные организации и активисты, законопроект №12374-д критически важный шаг для обеспечения прозрачного и эффективного управления арестованными активами, что напрямую влияет на процессы восстановления Украины.

Восстановление и ликвидация последствий войны требуют значительных финансовых ресурсов. Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который должен наполняться от санкционных активов, уже стал одним из ключевых инструментов финансирования восстановления. Однако сегодня система управления арестованными санкционными активами создает пространство для манипуляций, в частности из-за некачественно продуманной государственной политики по обеспечению санкционной конфискации уголовными арестами - говорится в заявлении коалиции.

По мнению RISE Ukraine, законопроект №12374-д решает эту проблему, предусматривая четкий механизм передачи санкционных активов от АРМА в Фонд госимущества для их дальнейшей реализации в пользу государства. Кроме того, документ:

унормирует процедуры идентификации активов;

совершенствует управление различными типами активов;

повышает прозрачность работы АРМА;

разблокирует управление корпоративными правами компаний, связанных с государством-агрессором;

урегулирует вопросы арестованных санкционных активов.

Активисты отмечают, что законопроект №12374-д - это лучшая из имеющихся в парламенте инициатив по реформе АРМА, которая учитывает предыдущие предложения и рекомендации как украинских, так и международных экспертов.

Принятие законопроекта №12374-д является важным шагом к внедрению эффективных и четких механизмов управления активами, а также обеспечение прозрачного и качественного контроля за этими процессами. Поэтому Коалиция RISE Ukraine призывает Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть и поддержать законопроект №12374-д - отметили в коалиции.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.