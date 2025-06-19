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Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА

Київ • УНН

 • 27305 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА, який підвищить прозорість роботи агентства та розблокує допомогу від ЄС. Документ впроваджує прозорий відбір керівника та управління активами.

Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА

Верховна Рада нарешті ухвалила законопроєкт про комплексну реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів, тепер документ має підписати Президент. Це рішення не лише запустить процес перезавантаження АРМА, а й розблокує для України близько 600 мільйонів євро допомоги від ЄС у межах Ukraine Facility Plan. Чи очікувати на реальні зміни в роботі агентства, розбирався УНН.

Деталі

Напередодні парламент 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами.

Як зазначили в Transparency International Ukraine, цей законопроєкт:

  • унормовує процедури ідентифікації активів;
    • вдосконалює управління різними типами активів;
      • підвищує прозорість роботи АРМА;
        • розблоковує управління корпоративними правами компаній, пов'язаних з державою-агресором;
          • врегульовує питання арештованих санкційних активів.

            Окрім того, голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна наголосила, що законопроєкт відкриває шлях до проведення незалежного аудиту в АРМА, запроваджує прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також не менш важливу складову — нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів.

            "Очікуємо на підпис Президента", - додала нардепка. Посли G7 також вже привітали ухвалення цього документу і наголосили, що сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України.

            "Його реалізація — ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету", - йдеться у повідомленні послів.

            Голова АРМА Олена Дума, яка кілька місяців поспіль саботувала законопроєкт про реформу АРМА, спробувала подати прийняте рішення як власну "перемогу" і водночас не відступила від своєї стратегії критикувати документ до останнього.

            "Поразка це для правової системи чи перемога, насправді покаже тільки час і як ці норми запрацюють… Чи дотримався антикорупційний комітет регламенту ВРУ та прозорості на шляху до його схвалення, питання вже риторичне. Та точно зауважу, що в жодній європейській країні не ухвалюють таких миттєвих рішень, не запросивши орган нівелюючи негативні висновки органів влади. Ми не мовчали, а відкрито говорили про ті ініційовані норми закону, що не відповідають принципам ЄС або закладали сумнівні механізми. Адже нам виконувати його та нести відповідальність. Ми професійно відстоювали позицію агентства і сьогодні перемога АРМА і суспільства в тому, що критично-негативних положень в законі немає", - наголосила Дума.

            Також вона вже традиційно наголосила, що реформа АРМА розпочата саме завдяки її приходу на посаду.

            "Розпочата нами реформа тепер офіційно закріплена у законодавстві України та отримала необхідну правову основу для ефективного функціонування… Реформа дозволить АРМА працювати ще більш ефективно, забезпечуючи максимальну прозорість усіх процедур та залучення найкращих управителів через конкурентні процедури", - додала голова АРМА.

            Ухвалення закону — це лише перший крок. Наступним критично важливим етапом має стати проведення незалежного прозорого аудиту роботи агентства, який має показати реальні результати управління арештованими активами і стати підставою для кадрових рішень.

            Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт ухвалили після місяців блокування.

            "Нові вимоги до голови; процедура добору з участю міжнародних експертів; прозорий механізм управління активами; контроль за передачею активів. А ще 600 млн євро від ЄС розблокують", -  додав він.

            Парламент зробив свій крок, тепер, коли Президент підпише закон, має бути якнайшвидше проведений аудит роботи АРМА. І якщо його результати підтвердять те, про що неодноразово заявляли депутати, журналісти та антикорупційні експерти, — відповідальні мають піти з посад і понести відповідальність перед законом.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

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