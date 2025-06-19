Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА

Верховна Рада нарешті ухвалила законопроєкт про комплексну реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів, тепер документ має підписати Президент. Це рішення не лише запустить процес перезавантаження АРМА, а й розблокує для України близько 600 мільйонів євро допомоги від ЄС у межах Ukraine Facility Plan. Чи очікувати на реальні зміни в роботі агентства, розбирався УНН.

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Напередодні парламент 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами.

Як зазначили в Transparency International Ukraine, цей законопроєкт:

унормовує процедури ідентифікації активів;

вдосконалює управління різними типами активів;

підвищує прозорість роботи АРМА;

розблоковує управління корпоративними правами компаній, пов'язаних з державою-агресором;

врегульовує питання арештованих санкційних активів.

Окрім того, голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна наголосила, що законопроєкт відкриває шлях до проведення незалежного аудиту в АРМА, запроваджує прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також не менш важливу складову — нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів.

"Очікуємо на підпис Президента", - додала нардепка. Посли G7 також вже привітали ухвалення цього документу і наголосили, що сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України.

"Його реалізація — ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету", - йдеться у повідомленні послів.

Голова АРМА Олена Дума, яка кілька місяців поспіль саботувала законопроєкт про реформу АРМА, спробувала подати прийняте рішення як власну "перемогу" і водночас не відступила від своєї стратегії критикувати документ до останнього.

"Поразка це для правової системи чи перемога, насправді покаже тільки час і як ці норми запрацюють… Чи дотримався антикорупційний комітет регламенту ВРУ та прозорості на шляху до його схвалення, питання вже риторичне. Та точно зауважу, що в жодній європейській країні не ухвалюють таких миттєвих рішень, не запросивши орган нівелюючи негативні висновки органів влади. Ми не мовчали, а відкрито говорили про ті ініційовані норми закону, що не відповідають принципам ЄС або закладали сумнівні механізми. Адже нам виконувати його та нести відповідальність. Ми професійно відстоювали позицію агентства і сьогодні перемога АРМА і суспільства в тому, що критично-негативних положень в законі немає", - наголосила Дума.

Також вона вже традиційно наголосила, що реформа АРМА розпочата саме завдяки її приходу на посаду.

"Розпочата нами реформа тепер офіційно закріплена у законодавстві України та отримала необхідну правову основу для ефективного функціонування… Реформа дозволить АРМА працювати ще більш ефективно, забезпечуючи максимальну прозорість усіх процедур та залучення найкращих управителів через конкурентні процедури", - додала голова АРМА.

Ухвалення закону — це лише перший крок. Наступним критично важливим етапом має стати проведення незалежного прозорого аудиту роботи агентства, який має показати реальні результати управління арештованими активами і стати підставою для кадрових рішень.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт ухвалили після місяців блокування.

"Нові вимоги до голови; процедура добору з участю міжнародних експертів; прозорий механізм управління активами; контроль за передачею активів. А ще 600 млн євро від ЄС розблокують", - додав він.

Парламент зробив свій крок, тепер, коли Президент підпише закон, має бути якнайшвидше проведений аудит роботи АРМА. І якщо його результати підтвердять те, про що неодноразово заявляли депутати, журналісти та антикорупційні експерти, — відповідальні мають піти з посад і понести відповідальність перед законом.