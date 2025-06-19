Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА

Верховная Рада наконец-то приняла законопроект о комплексной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов, теперь документ должен подписать Президент. Это решение не только запустит процесс перезагрузки АРМА, но и разблокирует для Украины около 600 миллионов евро помощи от ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. Ожидать ли реальных изменений в работе агентства, разбирался УНН.

Детали

Накануне парламент 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и усовершенствования механизмов управления активами.

Как отметили в Transparency International Ukraine, этот законопроект:

унормирует процедуры идентификации активов;

усовершенствует управление различными типами активов;

повысит прозрачность работы АРМА;

разблокирует управление корпоративными правами компаний, связанных с государством-агрессором;

урегулирует вопросы арестованных санкционных активов.

Кроме того, глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина подчеркнула, что законопроект открывает путь к проведению независимого аудита в АРМА, вводит прозрачную процедуру отбора руководителя при участии международных партнеров, а также не менее важную составляющую — новую прозрачную процедуру избрания управляющего арестованными активами, что значительно усложнит возможность органа действовать в интересах частных, а не общественных интересов.

"Ожидаем подписи Президента", - добавила нардеп. Послы G7 также уже поздравили принятие этого документа и подчеркнули, что устойчивый прогресс в реформах важен для евроатлантической интеграции Украины.

"Его реализация — ключ к независимой системе управления активами, что усилит антикоррупционные усилия Украины и обеспечит поступления в бюджет", - говорится в сообщении послов.

Глава АРМА Елена Дума, которая несколько месяцев подряд саботировала законопроект о реформе АРМА, попыталась подать принятое решение как собственную "победу" и одновременно не отступила от своей стратегии критиковать документ до последнего.

"Поражение это для правовой системы или победа, на самом деле покажет только время и как эти нормы заработают… Соблюдал ли антикоррупционный комитет регламент ВРУ и прозрачность на пути к его одобрению, вопрос уже риторический. Но точно отмечу, что ни в одной европейской стране не принимают таких мгновенных решений, не пригласив орган, нивелируя негативные выводы органов власти. Мы не молчали, а открыто говорили о тех инициированных нормах закона, которые не соответствуют принципам ЕС или закладывали сомнительные механизмы. Ведь нам выполнять его и нести ответственность. Мы профессионально отстаивали позицию агентства и сегодня победа АРМА и общества в том, что критически-негативных положений в законе нет", - подчеркнула Дума.

Также она уже традиционно подчеркнула, что реформа АРМА начата именно благодаря ее приходу на должность.

"Начатая нами реформа теперь официально закреплена в законодательстве Украины и получила необходимую правовую основу для эффективного функционирования… Реформа позволит АРМА работать еще более эффективно, обеспечивая максимальную прозрачность всех процедур и привлечение лучших управляющих через конкурентные процедуры", - добавила глава АРМА.

Принятие закона — это только первый шаг. Следующим критически важным этапом должно стать проведение независимого прозрачного аудита работы агентства, который должен показать реальные результаты управления арестованными активами и стать основанием для кадровых решений.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, законопроект приняли после месяцев блокирования.

"Новые требования к главе; процедура отбора с участием международных экспертов; прозрачный механизм управления активами; контроль за передачей активов. А еще 600 млн евро от ЕС разблокируют", - добавил он.

Парламент сделал свой шаг, теперь, когда Президент подпишет закон, должен быть как можно скорее проведен аудит работы АРМА. И если его результаты подтвердят то, о чем неоднократно заявляли депутаты, журналисты и антикоррупционные эксперты, — ответственные должны уйти с должностей и понести ответственность перед законом.