Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва

Поки в парламенті зволікають з прийняттям законопроєкту про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів, цей орган продовжує опинятися в центрі скандалів. Останні гучні історії лише підкреслюють необхідність зміни системи управління арештованим майном та перезавантаження керівництва агентства, пише УНН.

Останній скандал з передачею в управління арештованого майна ймовірно є лише симптомом проблем у системі. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна прямо заявила, що російську частку корпоративних прав компанії "Вента.ЛТД" передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із власником. І це попри те, що сама голова АРМА Олена Дума публічно обіцяла не допустити такого сценарію.

Окрім того, днями журналісти виявили, що Будинок профспілок на Майдані Незалежності передали в управління консорціуму, до складу якого входить компанія, що може бути повʼязана з родичами чинного члена Уряду. Олена Дума намагалася максимально відволікти увагу від цього скандалу і навіть звинуватила журналістів у "неправильних пріоритетах".

На цьому тлі виглядає дивним затягування із прийняттям у другому читанні законопроєкту № 12374-д, який передбачає не лише нову модель управління арештованими активами, а й незалежний аудит діяльності АРМА. Саме прозорий і незалежний аудит має дати об’єктивну оцінку роботи агентства і ефективності керівництва та умов, у яких ухвалювалися ті чи інші рішення щодо активів.

Експерти переконані, що АРМА у нинішньому вигляді перетворилася на механізм обслуговування приватних інтересів.

У цьому форматі, у якому воно зараз функціонує, мені здається, що це вкрай неефективно, непрозоро, і це вирішення якихось шкурняків, чиїхось інтересів обслуговування, а не робота структури - зазначив політолог Віталій Кулик.

Проведення незалежного аудиту та подальша ротація керівництва — це не "політичне рішення", як намагається представити це Олена Дума, а логічний наслідок реформування системи. Якщо аудит доведе, що управління було неефективним чи сприяло зловживанням - кадрові рішення будуть єдиним логічним завершенням оновлення роботи системи. Поки що ж зволікання з ухваленням закону про реформу АРМА лише створює вікно можливостей для подальших зловживань. Реформа АРМА — це не про персональні симпатії чи антипатії, а про очищення системи і створення механізму, який реально працюватиме. І почати це очищення потрібно з голови.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Останні скандали ще раз лише підкреслює аргументи на користь невідкладного ухвалення законопроєкту 12374-д про реформу системи управління арештованим майном, який також передбачає прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу.

Олена Дума неодноразово критикувала цей законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.