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Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства

Киев • УНН

 • 10503 просмотра

В АРМА продолжаются скандалы из-за управления арестованным имуществом. Эксперты настаивают на аудите и смене руководства для очистки системы.

Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства

Пока в парламенте затягивают с принятием законопроекта о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов, этот орган продолжает оказываться в центре скандалов. Последние громкие истории лишь подчеркивают необходимость изменения системы управления арестованным имуществом и перезагрузки руководства агентства, пишет УНН.

Последний скандал с передачей в управление арестованного имущества вероятно является лишь симптомом проблем в системе. Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина прямо заявила, что российскую долю корпоративных прав компании "Вента.ЛТД" передают в управление лицам, вероятно связанным с владельцем. И это несмотря на то, что сама председатель АРМА Елена Дума публично обещала не допустить такого сценария.

Кроме того, на днях журналисты обнаружили, что Дом профсоюзов на Майдане Независимости передали в управление консорциуму, в состав которого входит компания, которая может быть связана с родственниками действующего члена Правительства. Елена Дума пыталась максимально отвлечь внимание от этого скандала и даже обвинила журналистов в "неправильных приоритетах".

На этом фоне выглядит странным затягивание с принятием во втором чтении законопроекта № 12374-д, который предусматривает не только новую модель управления арестованными активами, но и независимый аудит деятельности АРМА. Именно прозрачный и независимый аудит должен дать объективную оценку работы агентства и эффективности руководства и условий, в которых принимались те или иные решения в отношении активов.

Эксперты убеждены, что АРМА в нынешнем виде превратилась в механизм обслуживания частных интересов.

В этом формате, в котором оно сейчас функционирует, мне кажется, что это крайне неэффективно, непрозрачно, и это решение каких-то шкурняков, чьих-то интересов обслуживания, а не работа структуры

- отметил политолог Виталий Кулик.

Проведение независимого аудита и дальнейшая ротация руководства - это не "политическое решение", как пытается представить это Елена Дума, а логическое следствие реформирования системы. Если аудит докажет, что управление было неэффективным или способствовало злоупотреблениям - кадровые решения будут единственным логическим завершением обновления работы системы. Пока же затягивание с принятием закона о реформе АРМА лишь создает окно возможностей для дальнейших злоупотреблений. Реформа АРМА - это не о персональных симпатиях или антипатиях, а об очищении системы и создании механизма, который реально будет работать. И начать это очищение нужно с головы.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Последние скандалы еще раз лишь подчеркивает аргументы в пользу безотлагательного принятия законопроекта 12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом, который также предусматривает прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа. 

Елена Дума неоднократно критиковала этот законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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