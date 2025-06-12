"Двоходовка" від Думи: у Раді вимагають розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів під керівництвом Олени Думи знову опинилося в центрі скандалу - арештований актив передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником. У той час, як реформа АРМА на паузі, скандали із зловживанням в агентстві лише посилюються. Очевидно, що прозорий аудит роботи АРМА вже давно назрілий, пише УНН.

Деталі

Як повідомила голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна, кілька днів тому голова АРМА Олена Дума уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - корпоративні права у вигляді 24% статутного капіталу компанії "Вента.ЛТД", що належать росіянам. Новий управитель цієї компанії - ТОВ "І.К.ВЕЛ", засновниками якого є ті ж особи - Олександр Волошин і Борис Муріло - що належать до складу російських засновників "Вента.ЛТД".

У рішенні суду про передачу російської частки "Вента.ЛТД" в управління АРМА йдеться, що Національна поліція розслідує відмивання "Вентою", що знаходиться під повним (!) контролем російського співзасновника, коштів та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах через афілійовані підприємства, зокрема ТОВ "І.К.ВЕЛ". Саме цю ТОВ "І.К.ВЕЛ" АРМА обрала для управління активами російської частки "Вента.ЛТД - зазначила Анастасія Радіна.

Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою".

Спочатку очільниця АРМА гучно заявляє, що власників арештованих корпоративних прав одного із найбільших фармацевтичних дистриб'юторів не допустять до управління, потім - АРМА спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками… Між тим, це не єдиний випадок передачі АРМА активів під контроль осіб, повʼязаних із власниками - наголосила вона.

Анастасія Радіна також повідомила, що ініціює звернення до Національної поліції та Офісу Генерального прокурора, які наклали арешт на "Вента. ЛТД", Служби безпеки України, а також до Прем’єр-міністра України з вимогою розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА.

Очевидно, що цей приклад демонструє структурну проблему з передачею в управління арештованого майна в АРМА. Повноцінний незалежний аудит - це єдиний механізм, який здатен дати можливість суспільству та партнерам оцінити, чи працює АРМА на державу, а не приватні групи. І якщо він виявить системні недоліки - логічним кроком стане ротація керівництва АРМА, починаючи з Олени Думи.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно журналісти виявили, що Будинок профспілок на Майдані Незалежності передали в управління консорціуму, до складу якого входить компанія, що може бути повʼязана з колишнім чоловіком віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Вона категорично спростувала будь-яку свою причетність до можливої схеми. Це розслідування ще раз лише підкреслює аргументи на користь невідкладного ухвалення законопроєкту 12374-д про реформу системи управління арештованим майном, який також передбачає прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу.

Олена Дума неодноразово критикувала цей законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.