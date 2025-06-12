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"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА

Киев • УНН

 • 9878 просмотра

Глава антикоррупционного комитета Рады инициирует расследование в отношении руководства АРМА из-за передачи арестованных активов компании, вероятно, связанной с российским владельцем.

"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов под руководством Елены Думы снова оказалось в центре скандала - арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. В то время, как реформа АРМА на паузе, скандалы со злоупотреблением в агентстве только усиливаются. Очевидно, что прозрачный аудит работы АРМА уже давно назрел, пишет УНН.

Детали

Как сообщила председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина, несколько дней назад глава АРМА Елена Дума заключила третий за 2025 год договор об управлении активами - корпоративные права в виде 24% уставного капитала компании "Вента.ЛТД", принадлежащих россиянам. Новый управляющий этой компании - ООО "И.К.ВЕЛ", учредителями которого являются те же лица - Александр Волошин и Борис Мурило - которые принадлежат к составу российских учредителей "Вента.ЛТД".

В решении суда о передаче российской доли "Вента.ЛТД" в управление АРМА говорится, что Национальная полиция расследует отмывание "Вентой", находящейся под полным (!) контролем российского соучредителя, средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах через аффилированные предприятия, в частности ООО "И.К.ВЕЛ". Именно эту ООО "И.К.ВЕЛ" АРМА выбрала для управления активами российской доли "Вента.ЛТД

- отметила Анастасия Радина.

Глава антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой".

Сначала руководитель АРМА громко заявляет, что владельцев арестованных корпоративных прав одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов не допустят к управлению, затем - АРМА спокойненько выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же собственниками… Между тем, это не единственный случай передачи АРМА активов под контроль лиц, связанных с владельцами

- подчеркнула она.

Анастасия Радина также сообщила, что инициирует обращение в Национальную полицию и Офис Генерального прокурора, наложивших арест на "Вента. ЛТД", Службу безопасности Украины, а также к Премьер-министру Украины с требованием начать служебное расследование в отношении руководства АРМА.

Очевидно, что этот пример демонстрирует структурную проблему с передачей в управление арестованного имущества в АРМА. Полноценный независимый аудит - это единственный механизм, который способен дать возможность обществу и партнерам оценить, работает ли АРМА на государство, а не частные группы. И если он выявит системные недостатки - логичным шагом станет ротация руководства АРМА, начиная с Елены Думы.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно журналисты обнаружили, что Дом профсоюзов на Майдане Независимости передали в управление консорциуму, в состав которого входит компания, которая может быть связана с  бывшим мужем вице-премьер-министерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министерки юстиции Ольги Стефанишиной. Она категорически опровергла какую-либо свою причастность к возможной схеме. Это расследование еще раз лишь подчеркивает аргументы в пользу безотлагательного принятия законопроекта 12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом, который также предусматривает прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа. 

Елена Дума неоднократно критиковала этот законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога относительно реформирования учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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