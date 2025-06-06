В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

Днями розгорівся черговий скандал довкола управління арештованого майна. Після розслідування про можливу непрозору передачу обʼєкту в центрі Києва, голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума публічно відреагувала. В ній вона фактично не спростувала жодного ключового факту, натомість звинуватила ЗМІ у неправильних "пріоритетах", пише УНН.

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За даними журналістського розслідування, АРМА передало Будинок профспілок на Майдані Незалежності в управління консорціуму, до складу якого входить компанія, що може бути повʼязана з одним із попередніх бенефіціарів активу. У публікації також згадувалося ім’я віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної у контексті минулих родинних зв’язків. Вона категорично спростувала будь-яку свою причетність до можливої схеми.

Тим часом голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відразу відреагувала на публікацію і відповіла критикою на адресу журналістів.

Я не буду коментувати суб’єктивне бачення ситуації, але точно можу сказати: це безпідставне використання відомих прізвищ та обставин, які взагалі не мають відношення до роботи Національного агентства. Натомість маємо парадокс пріоритетів… Маємо усвідомлення того, що на жаль, хайп навколо певних "реформаторських" тем має пріоритет над суспільно важливою інформацією про мільярдні активи, які могли б працювати на оборону України - заявила вона.

У той же час, очільниця агентства не опублікувала документальне спростування і навіть не пообіцяла перевірити оприлюднену інформацію про консорціум. Натомість вона вчергове наголосила на "прозорості" своєї роботи.

Прозорість роботи - наш принцип. Ця прозорість має бути взаємною, особливо, коли йдеться про інформування суспільства щодо долі мільярдних активів, роботи органів державної влади та правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та корупцією - наголосила Олена Дума.

На черговий скандал за участі АРМА відреагувала голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна. Вона заявила, що ситуація навколо управління активами лише підтверджує потребу ухвалення законопроєкту №12374-д про реформу системи управління арештованим майном, який позбавляє АРМА можливості "притримувати" активи для підходящих управителів.

Якби наш законопроєкт уже був чинним, передати арештоване підприємство в управління консорціуму, одна з компаній якого прямо пов’язана з арештованим підприємством через спільного директора, було б неможливо - зазначила Радіна.

Вона нагадала, що законопроєктом передбачено:

чіткі строки, впродовж яких Агентство мало б шукати арештованим активам управителя;

чіткий перелік інформації, яку АРМА має публікувати про актив, щоби кожен охочий міг безперешкодно оцінити, чи рентабельно ставати управителем;

забрали в АРМА дискрецію одноосібно визначати умови до потенційних управителів і переможців конкурсів для складних активів.

Запропоновані нами норми (у законопроєкті - ред.) спрямовані на те, щоб прибрати наявні зараз ризики "притримування" певних активів для потрібних людей впродовж необмеженого строку. Це розслідування вкотре підтвердило, що законопроєктом №12374-д ми б’ємо у саме яблучко чинної системи управління активами, заточеної, вочевидь, під приватний, а не суспільний інтерес - підкреслила нардеп.

Також документ передбачає незалежний аудит діяльності АРМА та нові правила відбору керівника агентства.

Законопроєкт про реформу АРМА у другому читанні планували розглянути на цьому тижні. Однак, попри суспільний резонанс, голосування не відбулося. Як повідомив УНН один із членів антикорупційного комітету, до документу так і не дійшли, тепер якщо його розглядатимуть, то не раніше, ніж через 10 днів.

Розслідування, яке привернуло увагу до роботи АРМА, реакція його керівництва та затримка реформи — все це лише підсилює аргументи на користь невідкладного ухвалення законопроєкту 12374-д про реформу системи управління арештованим майном. Закон має створити прозорий ринок управління активами та запровадити чіткі правила — на заміну очевидному "ручному" управлінню. Паралельно необхідно провести повний незалежний аудит діяльності АРМА. І, якщо факти зловживань і "ручного" управління активами підтвердяться, голова агентства Олена Дума має бути звільнена, а новий керівник — обраний за прозорими і оновленими правилами.