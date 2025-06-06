В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

На днях разгорелся очередной скандал вокруг управления арестованным имуществом. После расследования о возможной непрозрачной передаче объекта в центре Киева, председатель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума публично отреагировала. В ней она фактически не опровергла ни одного ключевого факта, зато обвинила СМИ в неправильных "приоритетах", пишет УНН.

Детали

По данным журналистского расследования, АРМА передало Дом профсоюзов на Майдане Независимости в управление консорциуму, в состав которого входит компания, которая может быть связана с одним из предыдущих бенефициаров актива. В публикации также упоминалось имя вице-премьер-министерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министерки юстиции Украины Ольги Стефанишиной в контексте прошлых родственных связей. Она категорически опровергла любую свою причастность к возможной схеме.

Тем временем глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума сразу отреагировала на публикацию и ответила критикой в адрес журналистов.

Я не буду комментировать субъективное видение ситуации, но точно могу сказать: это безосновательное использование известных фамилий и обстоятельств, которые вообще не имеют отношения к работе Национального агентства. Зато имеем парадокс приоритетов... Имеем осознание того, что, к сожалению, хайп вокруг определенных "реформаторских" тем имеет приоритет над общественно важной информацией о миллиардных активах, которые могли бы работать на оборону Украины - заявила она.

В то же время, глава агентства не опубликовала документальное опровержение и даже не пообещала проверить обнародованную информацию о консорциуме. Зато она в очередной раз отметила "прозрачность" своей работы.

Прозрачность работы - наш принцип. Эта прозрачность должна быть взаимной, особенно, когда речь идет об информировании общества о судьбе миллиардных активов, работы органов государственной власти и правоохранительных органов в борьбе с преступностью и коррупцией - отметила Елена Дума.

На очередной скандал с участием АРМА отреагировала председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина. Она заявила, что ситуация вокруг управления активами лишь подтверждает необходимость принятия законопроекта №12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом, который лишает АРМА возможности "придерживать" активы для подходящих управляющих.

Если бы наш законопроект уже был действующим, передать арестованное предприятие в управление консорциуму, одна из компаний которого напрямую связана с арестованным предприятием через общего директора, было бы невозможно - отметила Радина.

Она напомнила, что законопроектом предусмотрено:

четкие сроки, в течение которых Агентство должно было бы искать арестованным активам управляющего;

четкий перечень информации, которую АРМА должна публиковать об активе, чтобы каждый желающий мог беспрепятственно оценить, рентабельно ли становиться управляющим;

забрали у АРМА дискрецию единолично определять условия к потенциальным управляющим и победителям конкурсов для сложных активов.

Предложенные нами нормы (в законопроекте - ред.) направлены на то, чтобы убрать существующие сейчас риски "придерживания" определенных активов для нужных людей в течение неограниченного срока. Это расследование в очередной раз подтвердило, что законопроектом №12374-д мы бьем в самое яблочко действующей системы управления активами, заточенной, очевидно, под частный, а не общественный интерес - подчеркнула нардеп.

Также документ предусматривает независимый аудит деятельности АРМА и новые правила отбора руководителя агентства.

Законопроект о реформе АРМА во втором чтении планировали рассмотреть на этой неделе. Однако, несмотря на общественный резонанс, голосование не состоялось. Как сообщил УНН один из членов антикоррупционного комитета, до документа так и не дошли, теперь если его будут рассматривать, то не раньше, чем через 10 дней.

Расследование, которое привлекло внимание к работе АРМА, реакция его руководства и задержка реформы — все это лишь усиливает аргументы в пользу безотлагательного принятия законопроекта 12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом. Закон должен создать прозрачный рынок управления активами и ввести четкие правила — на замену очевидному "ручному" управлению. Параллельно необходимо провести полный независимый аудит деятельности АРМА. И, если факты злоупотреблений и "ручного" управления активами подтвердятся, глава агентства Елена Дума должна быть уволена, а новый руководитель — избран по прозрачным и обновленным правилам.