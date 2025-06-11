“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Агентство з розшуку і менеджменту активів у нинішньому вигляді не виконує свої функції ефективно і перетворилося на інструмент з "обслуговування інтересів", підтвердженням цьому є й останній скандал з передачею в управління Будинку профспілок. Повноцінний аудит має стати кроком до перезавантаження агентства. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Віталій Кулик.

Деталі

Днями навколо АРМА розгорівся новий скандал - за даними журналістського розслідування, Будинок профспілок на Майдані Незалежності передали в управління консорціуму, до складу якого входить компанія, що може бути повʼязана з колишнім чоловіком віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Вона категорично спростувала будь-яку свою причетність до можливої схеми.

За словами Кулика, АРМА під керівництвом Олени Думи не демонструє відкритості та прозорості у роботі.

Я бачу, як за допомогою АРМА відбуваються рейдерські захоплення приміщень, зокрема профспілок. І це для мене виглядає як використання структури в чиїхось особистих комерційних цілях - зазначив він.

Політолог також звернув увагу на те, що керівництво агентства системно торпедує законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу системи управління арештованого майна. На його думку, цим АРМА підриває довіру до всієї системи управління активами.

У цьому форматі, у якому вона зараз функціонує, мені здається, що це вкрай неефективно, непрозоро, і це вирішення якихось шкурняків, чиїхось інтересів обслуговування, а не робота структури - вважає Кулик.

На його думку, необхідно ухвалити законопроєкт про реформу агентства і провести повноцінний аудит.

Наслідком аудиту повинні стати кадрові рішення - вважає політолог.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Останнє розслідування ще раз лише підкреслює аргументи на користь невідкладного ухвалення законопроєкту 12374-д про реформу системи управління арештованим майном, який також передбачає прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу.

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.