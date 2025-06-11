“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Агентство по розыску и управлению активами в нынешнем виде не выполняет свои функции эффективно и превратилось в инструмент по "обслуживанию интересов", подтверждением этому является и последний скандал с передачей в управление Дома профсоюзов. Полноценный аудит должен стать шагом к перезагрузке агентства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виталий Кулык.

Детали

На днях вокруг АРМА разгорелся новый скандал - по данным журналистского расследования, Дом профсоюзов на Майдане Независимости передали в управление консорциуму, в состав которого входит компания, которая может быть связана с бывшим мужем вице-премьер-министерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министерки юстиции Ольги Стефанишиной. Она категорически опровергла любую свою причастность к возможной схеме.

По словам Кулыка, АРМА под руководством Елены Думы не демонстрирует открытости и прозрачности в работе.

Я вижу, как с помощью АРМА происходят рейдерские захваты помещений, в частности профсоюзов. И это для меня выглядит как использование структуры в чьих-то личных коммерческих целях - отметил он.

Политолог также обратил внимание на то, что руководство агентства системно торпедирует законопроект №12374-д, который предусматривает реформу системы управления арестованного имущества. По его мнению, этим АРМА подрывает доверие ко всей системе управления активами.

В этом формате, в котором она сейчас функционирует, мне кажется, что это крайне неэффективно, непрозрачно, и это решение каких-то шкурняков, чьих-то интересов обслуживания, а не работа структуры - считает Кулык.

По его мнению, необходимо принять законопроект о реформе агентства и провести полноценный аудит.

Следствием аудита должны стать кадровые решения - считает политолог.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Последнее расследование еще раз лишь подчеркивает аргументы в пользу безотлагательного принятия законопроекта 12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом, который также предусматривает прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа.

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.