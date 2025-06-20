Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог

Принятый Верховной Радой закон о реформе АРМА — это правильный шаг, но сам по себе он не гарантирует обезопасение системы от коррупции, если не обновится команда. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Виталий Кулик.

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Накануне парламент 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и усовершенствования механизмов управления активами. Теперь документ должен подписать Президент.

По мнению Кулика, реальные изменения в работе АРМА возможны только при условии комплексного обновления подходов.

Я полностью приветствую идею и законодательные инициативы, которые были приняты… Я считаю, что это большой шаг вперед к реформированию АРМА. Но сам по себе законодательный акт не гарантирует обезопасение системы от деформации и коррупции. Поэтому это должно идти в совокупности – и смена персоналий, и способов подбора, и возможности обжаловать кадровое решение, и прозрачность назначения других лиц - отметил он.

По его словам, должен быть прозрачным подбор не только главы агентства, но и заместителей и руководителей департаментов. Ведь сам пример назначения действующей руководительницы Елены Думы в свое время вызвал вопросы относительно прозрачности конкурсной процедуры.

Как было с Думой? Думу же пролоббировали и фактически протянули на эту должность - подчеркнул Кулик.

Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА

Политолог считает, что аудит АРМА, предусмотренный новым законом, должен стать толчком для кадровых решений.

В этом случае, хотелось бы, чтобы как можно скорее аудит стал основанием для смены персоналий. Но я не уверен, что это сейчас так произойдет, поскольку для этого нужна политическая воля, нужен кандидат, который бы удовлетворил правящую группу - считает эксперт.

Напомним

Закон о реформе открывает путь к проведению независимого аудита в АРМА, вводит прозрачную процедуру отбора руководителя с участием международных партнеров и новую прозрачную процедуру избрания управляющего арестованными активами, что значительно усложнит возможность органа действовать в пользу частных, а не общественных интересов.