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Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА

Киев • УНН

 • 10694 просмотра

Партия "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА, принятого Верховной Радой, подав проект постановления об отмене решения. Это ставит под угрозу получение Украиной следующего транша финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА

Верховная Рада на прошлой неделе наконец приняла во втором чтении законопроект о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов, который должен открыть путь к прозрачному аудиту работы агентства и изменить правила отбора его главы. Однако подписание этого документа неожиданно заблокировала партия Юлии Тимошенко "Батьківщина", пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе парламент 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами. Документ должен подписать председатель Верховной Рады, а затем Президент.

Этот документ является одним из ключевых требований для получения следующего транша финансовой помощи в рамках программы от ЕС Ukraine Facility.

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Однако на сайте Верховной Рады появился проект постановления от депутатов партии "Батьківщина" во главе с Юлией Тимошенко об отмене решения Рады относительно принятия законопроекта. Это фактически блокирует подписание документа председателем Рады и Президентом - по крайней мере, до момента его рассмотрения. Таким образом, страна не просто рискует потерять миллионы евро поддержки от ЕС, но и очередной шанс доказать свою способность к реформам.

Совпадение или политическое соглашение?

Этот законопроект согласно плану Ukraine Facility должны были принять еще до конца марта. Главной публичной противницей соответствующего документа была действующая глава АРМА Елена Дума. Она несколько месяцев подряд саботировала законопроект, который может лишить ее должности, заявляя, что он "содержит политически мотивированные нормы".

И вот, когда документ, несмотря ни на что, принят, - в игру вступила партия Юлии Тимошенко. Это совпадение или удачный лоббистский ход самой главы АРМА, которой удалось заручиться поддержкой "Батьківщини" - вопрос, требующий исследования и ответа. И главное, что именно могла пообещать Дума Юлии Тимошенко взамен? 

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Это уже не первое совпадение, которое вызывает вопросы. Ранее журналисты сообщали о неформальных связях Елены Думы с юристом и бывшим нардепом Валерием Писаренко, который, по информации источников, приближен к Юлии Тимошенко. Именно через Писаренко, вероятно, происходили непубличные переговоры о поддержке позиции Думы относительно реформы АРМА.

Блокирование реформы АРМА - это не просто очередное внутриполитическое шоу, а угроза международной репутации Украины и срыв выполнения плана финансовой поддержки от ЕС. Украинское общество и партнеры заслуживают знать, кто и за что сегодня торгуется государственными реформами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Юлия Тимошенко
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина
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