Підозрілі зв’язки та корупційні схеми: голова АРМА Дума та екснардеп Писаренко ведуть гру за найдорожчі активи?

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) вже понад рік керує Олена Дума і увесь цей час діяльність агентства залишається у центрі уваги журналістів і громадськості. Цей орган, створений для управління арештованими активами, мав стати одним з ключових інструментів у боротьбі з корупцією в Україні. Однак, останні події вказують на те, що замість боротьби з корупцією, АРМА може стати майданчиком для впливових політиків, олігархів та навіть проросійських сил, які прагнуть отримати контроль над стратегічними активами країни.

Після скандального призначення Олени Думи, Агентство з розшуку і менеджменту активів почало діяти вкрай непрозоро, а ключові рішення, зокрема щодо управління великими активами, затягуються або виконуються вибірково. Однак останні факти, які вдалося дізнатися журналістам УНН, відкривають новий вимір корупційних схем, що можуть мати місце в АРМА.

Таємні зустрічі з колишніми політиками

За неофіційною інформацією, юрист та колишній нардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить в центральний офіс АРМА в Києві. Спершу ці візити могли здатися звичайними робочими зустрічами юриста, який представляє інтереси свого клієнта. Однак, за інформацією з поінформованих джерел, які побажали залишитися анонімними, Валерій Писаренко проводить зустрічі лише особисто з Оленою Думою, а їхня регулярність та контекст дають підґрунтя для роздумів, а чи не стоять за ними набагато глибші інтереси?

Валерій Писаренко — відомий у політичних колах як один із найближчих соратників Андрія Портнова, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича. Однак, у політичних колах говорять, що останні кілька років Писаренко та Портнов активно працюють на інтереси впливових політиків та олігархів, і зокрема, на експрем'єрку Юлію Тимошенко.

Найбільш тривожним є те, що ці зустрічі відбуваються неофіційно, поза межами публічних заходів, і за інформацією наших джерел, вони мають одну мету — обговорити механізми передачі в управління АРМА ключових арештованих активів на користь групи впливу Юлії Тимошенко.

Через регулярні зустрічі Валерія Писаренко з Оленою Думою, ймовірно, створюється лобі, яке дозволяє впливати на рішення в АРМА, надаючи можливості колишнім власникам повернути арештовані активи або ж взяти "потрібним людям" в управління найбільші активи. Серед них – виробничі підприємства, заводи та столичний ТРЦ "Гулівер". Останній вже неодноразово опинявся у центрі уваги як один із найбільших та найдорожчих активів, якими може оперувати АРМА. Тому не дивно, що цей об'єкт міг стати бажаною метою для Андрія Портнова і Юлії Тимошенко.

Роль Олени Думи

Призначення Олени Думи на посаду голови АРМА викликало хвилю критики, а антикорупційні експерти неодноразово наголошували на її сумнівних політичних зв'язках. Зокрема, відомо, що Дума мала контакти з обвинуваченим у держзраді ексспівробітником СБУ Олегом Кулінічем. Через численні факти ймовірної роботи Олени Думи на проросійські сили, Кабінет міністрів навіть просять негайно звільнити її з займаної посади.

Якщо ж Олена Дума дійсно проводить регулярні зустрічі з посланцем Андрія Портнова – Валерієм Писаренко, то це може бути підтвердженням того, що її призначення було не випадковим. За інформацією, яка надходить від інсайдерів УНН, голова АРМА виконує посередницьку роль у передачі найбільших активів в управління підконтрольним структурам Андрія Портнова та Юлії Тимошенко.

Ця інформація викликає побоювання, що Агентство з розшуку і менеджменту активів під управлінням Олени Думи втратило будь-яку незалежність, а арештовані активи, швидше за все, опиняться в руках колишніх власників або будуть передані у руки груп, пов’язаних з Портновим і Тимошенко.

Така ситуація може підірвати довіру до всіх антикорупційних органів, що працюють у країні, адже очевидно, що АРМА, замість того щоб діяти прозоро та на користь держави, може стати інструментом для особистих та політичних інтересів впливових осіб.

Валерій Писаренко у коментарі УНН заявив, що ніколи не був в Агентстві з розшуку і менеджменту активів, взагалі не знайомий з Оленою Думою та звинуватив журналістів у заангажованості.

Я ніколи там не був, не знаю, де знаходиться ця держустанова, і з керівником цієї установи навіть не знайомий. Тому мене дивує, що ви ставите такі запитання. Я теж трохи розслідувач, ви знаєте на кого ви працюєте? А я вам розповім – вам дали перелік запитань і ви навіть запити не надіслали - наголосив колишній нардеп.

В розмові він зазначив, що прийти непоміченим будь-кому в держорган важко, адже інформацію про це мають вказувати у журналі відвідувань. Водночас варто зауважити, що дуже часто VIP-гості приходять в будь-який орган без запису і про це всім відомо.

Сам Валерій Писаренко точно був в курсі того, про що ми запитуємо і відразу заявив, що журналісти УНН працюють "для одного бізнесмена". У голосі колишнього нардепа, на наш погляд, відчувалася нервозність.

Також варто додати, що УНН звернувся за коментарем не тільки до Валерія Писаренко, а й надіслав офіційний запит голові АРМА Олені Думі з проханням прокоментувати її зустрічі з екснардепом, однак відповідь поки не отримав.

Замість висновків

Якщо описана ситуація дійсно має місце, то це наочна ілюстрація, того як політичні зв'язки та інтриги можуть впливати на роботу державних органів, таких як АРМА. Чи буде Агентство використовуватися для збагачення окремих осіб, або ж АРМА зможе нарешті стати прозорим і відповідальним інструментом в боротьбі за чесність і законність в управлінні активами? Суспільство має знати правду про те, хто реально контролює ключові рішення в АРМА, і чиї інтереси стоять за тими чи іншими діями агентства.