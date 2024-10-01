Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) уже более года руководит Елена Дума и все это время деятельность агентства остается в центре внимания журналистов и общественности. Этот орган, созданный для управления арестованными активами, должен был стать одним из ключевых инструментов в борьбе с коррупцией в Украине. Однако, последние события указывают на то, что вместо борьбы с коррупцией, АРМА может стать площадкой для влиятельных политиков, олигархов и даже пророссийских сил, которые стремятся получить контроль над стратегическими активами страны.

После скандального назначения Елены Думы, Агентство по розыску и менеджменту активов начало действовать крайне непрозрачно, а ключевые решения, в частности по управлению крупными активами, затягиваются или выполняются выборочно. Однако последние факты, которые удалось узнать журналистам УНН, открывают новое измерение коррупционных схем, которые могут иметь место в АРМА.

Тайные встречи с бывшими политиками

По неофициальной информации, юрист и бывший нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве. Сперва эти визиты могли показаться обычными рабочими встречами юриста, представляющего интересы своего клиента. Однако, по информации из информированных источников, которые пожелали остаться анонимными, Валерий Писаренко проводит встречи только лично с Еленой Думой, а их регулярность и контекст дают почву для размышлений, а не стоят ли за ними гораздо более глубокие интересы?

Валерий Писаренко - известен в политических кругах как один из ближайших соратников Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича. Однако, в политических кругах говорят, что последние несколько лет Писаренко и Портнов активно работают на интересы влиятельных политиков и олигархов, и в частности, на экс-премьера Юлию Тимошенко.

Наиболее тревожным является то, что эти встречи происходят неофициально, вне публичных мероприятий, и по информации наших источников, они имеют одну цель - обсудить механизмы передачи в управление АРМА ключевых арестованных активов в пользу группы влияния Юлии Тимошенко.

Через регулярные встречи Валерия Писаренко с Еленой Думой, вероятно, создается лобби, которое позволяет влиять на решения в АРМА, предоставляя возможности бывшим владельцам вернуть арестованные активы или же взять «нужным людям» в управление крупнейшие активы. Среди них - производственные предприятия, заводы и столичный ТРЦ «Гулливер». Последний уже неоднократно оказывался в центре внимания как один из крупнейших и самых дорогих активов, которыми может оперировать АРМА. Поэтому неудивительно, что этот объект мог стать желанной целью для Андрея Портнова и Юлии Тимошенко.

Роль Елены Думы

Назначение Елены Думы на должность главы АРМА вызвало волну критики, а антикоррупционные эксперты неоднократно отмечали ее сомнительные политические связи. В частности, известно, что Дума имела контакты с обвиняемым в госизмене экс-сотрудником СБУ Олегом Кулиничем. Из-за многочисленных фактов вероятной работы Елены Думы на пророссийские силы, Кабинет министров даже просят немедленно уволить ее с занимаемой должности.

Если же Елена Дума действительно проводит регулярные встречи с посланцем Андрея Портнова - Валерием Писаренко, то это может быть подтверждением того, что ее назначение было не случайным. По информации, поступающей от инсайдеров УНН, глава АРМА выполняет посредническую роль в передаче крупнейших активов в управление подконтрольным структурам Андрея Портнова и Юлии Тимошенко.

Эта информация вызывает опасения, что Агентство по розыску и менеджменту активов под управлением Елены Думы потеряло всякую независимость, а арестованные активы, скорее всего, окажутся в руках бывших владельцев или будут переданы в руки групп, связанных с Портновым и Тимошенко.

Такая ситуация может подорвать доверие ко всем антикоррупционным органам, работающим в стране, ведь очевидно, что АРМА, вместо того чтобы действовать прозрачно и в пользу государства, может стать инструментом для личных и политических интересов влиятельных лиц.

Валерий Писаренко в комментарии УНН заявил, что никогда не был в Агентстве по розыску и менеджменту активов, вообще не знаком с Еленой Думой и обвинил журналистов в ангажированности.

Я никогда там не был, не знаю, где находится это госучреждение, и с руководителем этого учреждения даже не знаком. Поэтому меня удивляет, что вы задаете такие вопросы. Я тоже немного расследователь, вы знаете на кого вы работаете? А я вам расскажу - вам дали перечень вопросов и вы даже запросы не прислали - подчеркнул бывший нардеп.

В разговоре он отметил, что прийти незамеченным кому-либо в госорган трудно, ведь информацию об этом должны указывать в журнале посещений. В то же время стоит заметить, что очень часто VIP-гости приходят в любой орган без записи и об этом всем известно.

Сам Валерий Писаренко точно был в курсе того, о чем мы спрашиваем и сразу заявил, что журналисты УНН работают «для одного бизнесмена». В голосе бывшего нардепа, на наш взгляд, чувствовалась нервозность.

Также стоит добавить, что УНН обратился за комментарием не только к Валерию Писаренко, но и направил официальный запрос главе АРМА Елене Думе с просьбой прокомментировать ее встречи с экс-нардепом, однако ответ пока не получил.

Вместо выводов

Если описанная ситуация действительно имеет место, то это наглядная иллюстрация, того как политические связи и интриги могут влиять на работу государственных органов, таких как АРМА. Будет ли Агентство использоваться для обогащения отдельных лиц, или же АРМА сможет наконец стать прозрачным и ответственным инструментом в борьбе за честность и законность в управлении активами? Общество должно знать правду о том, кто реально контролирует ключевые решения в АРМА, и чьи интересы стоят за теми или иными действиями агентства.