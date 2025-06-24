Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня
Київ • УНН
24 червня в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, крім південного сходу та крайнього заходу. Температура повітря коливатиметься від 20° до 32° залежно від регіону.
У вівторок, 24 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°
У Києві та області у неділю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 22-24°.
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