Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня

У вівторок, 24 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 22-24°.

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