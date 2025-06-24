Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня
Киев • УНН
24 июня в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, кроме юго-востока и крайнего запада. Температура воздуха будет колебаться от 20° до 32° в зависимости от региона.
Во вторник, 24 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-восточной части и крайнего запада, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 23-28°, в южной части до 32°, в северной части 20-25°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 22-24°.
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