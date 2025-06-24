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Международный день феи и БДСМ: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 526 просмотра

24 июня отмечается Международный день феи, основанный в 1999 году, и Всемирный день БДСМ, созданный в 2003 году. Также сегодня День бассейна и Рождество святого Иоанна Крестителя.

Международный день феи и БДСМ: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 24 июня, можно присоединиться к сказочному Международному дню феи, или Всемирному дню БГСМ, передает УНН.

Международный день феи

Его основала писательница и фольклористка Энн Пеловский в 1999 году. Феи были значительной частью фольклора и мифологии в разных культурах. Их изображают обычно как маленьких волшебных существ, обладающих силой влиять на природу.

Международный день фей отмечает эти невероятные мифологические существа, которые захватили воображение людей во всем мире, и их разнообразную историю.

Эти существа появляются на всем: от кружек до футболок, они стали предметом детских сказок и даже сверхъестественных любовных историй.

Идея этого дня состоит в том, чтобы оценить и чтить мифические существа, такие как феи, и использовать их сказки, чтобы научить детей ценным урокам. Концепции, где возможно все, чтобы побудить детей не бояться мечтать, стремиться к вещам, которые считаются невозможными или которых сложно достичь.

Всемирный день БДСМ

24 июля – Всемирный день БГСМ. Этот праздник был создан, чтобы отметить практику БДСМ и предложить своим поклонникам день, посвященный их страсти. Его основал в 2003 году швейцарский любитель БДСМ Курт Вальте Фишер, также являющийся основателем клуба Rosas Cinco, первого клуба в Европе, посвященного БДСМ, расположенного в Барселоне.

Согласно определениям сексологов, БДСМ – это не извращение, а психологическая субкультура со своими правилами. В основе лежит удовольствие, безопасность и добровольность.

Как расшифровываются четыре буквы BDSM:

  • BD: Bondage, Discipline – связывание и дисциплина. Речь идет о ролевых играх и различных технологиях связывания, в частности шибари.
    • DS: Domination, Submission – доминирование, подчинение. Это база субкультуры, Альфа и Омега всего движения.
      • SM: Sadism, Masochism – садизм и мазохизм, в честь Захер фон Мазоха и знаменитого Маркиза де Сада. Здесь все, что связано с болью, – и причинять, и принимать. Существует стоп слово в случае, если человек хочет остановить все.

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        День бассейна

        Сегодня любители плавания могут присоединиться ко Дню бассейна.

        Согласно археологическим исследованиям, на территории современного Пакистана в третьем тысячелетии до нашей эры впервые было найдено сооружение, максимально напоминавшее современный бассейн.

        Для Древних Греции и Рима строительство бассейнов было привычным. Эти цивилизации строили искусственные бассейны для тренировок спортсменов, проведения военных учений и отдыха.

        Бассейны как сооружения для занятий спортом и отдыха начали набирать популярность в Великобритании в конце XIX века. Там начали организовывать первые регулярные соревнования по плаванию.

        В 1896 году в Афинах соревнования по плаванию были впервые добавлены в программу Олимпийских игр во время Олимпиады.

        По церковному календарю сегодня Рождество святого Иоанна Крестителя.

        Иоанн Креститель - величайший христианский святой после Девы Марии.Иоанн Креститель прославляется Церковью, как "ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечарь, и друг Христов, и пророков печать, и покровительница старой и новой благодати, и среди рожденных более честный, и светлого Слова глас".

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Общество
        Олимпийские игры
        Афины
        Великобритания
        Европа
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