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Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date

Киев • УНН

 • 4602 просмотра

В июле Tinder выпустит функцию Double Date, которая позволит объединяться в группы по четыре для поиска партнеров. Это упростит знакомства и сделает процесс более комфортным.

Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date

Приложение для знакомств Tinder в июле выпустит функцию "двойных свиданий", которая позволит подбирать себе пару в группе из четырех человек.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Tinder во вторник объявил о запуске новой функции "Двойное свидание", которая позволяет пользователям объединяться в команды с друзьями и общаться вместе с потенциальными партнерами. То есть можно будет связать свой профиль с профилями трех друзей.

Как работает

Вы приглашаете контакт к созданию пары, нажав на иконку "Двойное свидание" в верхнем правом углу (важно - только до трех приглашений).

Можете увидеть профили других пар и ставить лайки тем, кто вам нравится.

То есть "двойное свидание" позволяет просматривать других парных пользователей, которые разделяют хотя бы одно из их индивидуальных предпочтений, таких как пол и сексуальная ориентация.

После того, как вы получите лайк (одного достаточно, не обязательно двойной), вы открываете традиционный чат. И это открывает возможность написать друг другу, а также познакомиться поближе.

Если все пройдет хорошо, можно договориться о свидании

Комментарий

Во время раннего тестирования пользователи постоянно говорили нам, что они чувствуют себя комфортнее, будучи собой, когда общаются в паре с другом, что часто приводило к большей вовлеченности. 

- объясняет Клео Лонг, руководитель отдела маркетинга продуктов, в комментарии TechCrunch.

Специалист объяснил, что именно формат группового чата помогает "растопить лед" и облегчает планирование случайных встреч, - независимо от того, перерастают ли они в дружбу, романтические отношения или что-то среднее.

Справка

Запуск новой функции произошел после того, как материнская компания Tinder, Match Group, сообщила о 5% снижении количества платных подписчиков, которое упало до 14,2 миллиона в первом квартале в ее приложениях для знакомств.

Дополнение

Новая опция дебютирует в Соединенных Штатах и на других рынках в ближайший период. В Европе с начала следующего месяца функция будет работать полноценно.

Напомним

Пользователи Tinder теперь могут делиться с друзьями деталями своих будущих свиданий, включая имя, местонахождение, дату и время, с помощью новой функции "Поделись моим свиданием".

В мае 2024 года, база платных подписчиков Tinder упала на 9% в годовом исчислении до менее чем 10 миллионов в последнем квартале, не дотянув до оценок аналитиков, на фоне того, как Match Group борется за удержание пользователей на фоне ценовых изменений и снижения потребительских расходов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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