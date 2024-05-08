Кількість передплатників у Tinder падає шостий квартал поспіль

ukenru
14:28 • 33525 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 47501 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 60758 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 59091 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 72419 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 83785 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 117426 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139004 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140696 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 255942 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.9 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 53172 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 40484 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 55139 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 46721 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 34239 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 33650 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 255984 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 370517 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 384896 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 299653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 12556 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 12548 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 65028 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 81275 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 92271 перегляди
Актуальне
Кількість передплатників у Tinder падає шостий квартал поспіль

Кількість передплатників у Tinder падає шостий квартал поспіль

Київ • УНН

 • 120400 перегляди

База платних підписників Tinder впала на 9% в річному обчисленні до менш ніж 10 мільйонів в останньому кварталі, не дотягнувши до оцінок аналітиків, на тлі того, як Match Group бореться за утримання користувачів на тлі цінових змін і зниження споживчих витрат.

Компанія Match Group Inc. повідомила, що кількість користувачів-передплатників Tinder, найбільшого додатку для знайомств,  падає шостий квартал поспіль. Акції упали на 5%, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Кількість клієнтів, які платять на платформі, знизилося на 9% порівняно з роком раніше, становивши в першому кварталі "менше ніж 10 мільйонів", ідеться в заяві компанії з Далласа у вівторок. Аналітики прогнозували приблизно 9,8 мільйонів користувачів. Компанія пояснила збитки змінами цін, внесеними минулого року, а також скороченням активних користувачів.

Компанія Match, яка також керує платформою знайомств Hinge, вже понад рік намагається утримати передплатників і стикається з дедалі більшим тиском, щоб змінити ситуацію. У березні компанія призначила до своєї ради двох нових директорів після переговорів з активним інвестором Elliott Investment Management і підписала угоду про обмін інформацією з фондом, яким керує мільярдер Пол Сінгер.

Tinder "продовжує стикатися з перешкодами", заявив генеральний директор Match Бернард Кім у листі акціонерам, "частково через зниження дискреційних витрат споживачів". Він сказав, що компанія працює над покращенням досвіду Tinder, особливо для жінок та користувачів покоління Z, і очікує, що скорочення кількості користувачів уповільниться "у другій половині року".

Прагнучи збільшити прибуток, компанія випробувала багаторівневі моделі передплати та нішові програми для знайомств, такі як Archer для GBQ-чоловіків та The League, орієнтовану на самотніх людей, які прагнуть кар'єри.

Але прогнози продовжують розчаровувати: у вівторок компанія Match прогнозувала, що виручка у другому кварталі варіюватиметься від $850 до $860 млн, що значно нижче оцінок аналітиків. Очікується, що скоригований операційний прибуток становитиме від $300 до $305 млн, що також нижче за прогнози.

Акції Match втратили понад 13% своєї вартості цього року. Акції впали на 5% - до $30,04 на післяпродажних торгах у вівторок. У конкурента Bumble Inc. справи ще гірші: у 2024 році його акції впали на 30%.

Користувачі Tinder зможуть ділитися своїми побаченнями з іншими людьми22.04.24, 13:34 • 116547 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнологіїУНН Lite
bloomberg-lpBloomberg L.P.
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09