Кількість передплатників у Tinder падає шостий квартал поспіль

Компанія Match Group Inc. повідомила, що кількість користувачів-передплатників Tinder, найбільшого додатку для знайомств, падає шостий квартал поспіль. Акції упали на 5%, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Кількість клієнтів, які платять на платформі, знизилося на 9% порівняно з роком раніше, становивши в першому кварталі "менше ніж 10 мільйонів", ідеться в заяві компанії з Далласа у вівторок. Аналітики прогнозували приблизно 9,8 мільйонів користувачів. Компанія пояснила збитки змінами цін, внесеними минулого року, а також скороченням активних користувачів.

Компанія Match, яка також керує платформою знайомств Hinge, вже понад рік намагається утримати передплатників і стикається з дедалі більшим тиском, щоб змінити ситуацію. У березні компанія призначила до своєї ради двох нових директорів після переговорів з активним інвестором Elliott Investment Management і підписала угоду про обмін інформацією з фондом, яким керує мільярдер Пол Сінгер.

Tinder "продовжує стикатися з перешкодами", заявив генеральний директор Match Бернард Кім у листі акціонерам, "частково через зниження дискреційних витрат споживачів". Він сказав, що компанія працює над покращенням досвіду Tinder, особливо для жінок та користувачів покоління Z, і очікує, що скорочення кількості користувачів уповільниться "у другій половині року".

Прагнучи збільшити прибуток, компанія випробувала багаторівневі моделі передплати та нішові програми для знайомств, такі як Archer для GBQ-чоловіків та The League, орієнтовану на самотніх людей, які прагнуть кар'єри.

Але прогнози продовжують розчаровувати: у вівторок компанія Match прогнозувала, що виручка у другому кварталі варіюватиметься від $850 до $860 млн, що значно нижче оцінок аналітиків. Очікується, що скоригований операційний прибуток становитиме від $300 до $305 млн, що також нижче за прогнози.

Акції Match втратили понад 13% своєї вартості цього року. Акції впали на 5% - до $30,04 на післяпродажних торгах у вівторок. У конкурента Bumble Inc. справи ще гірші: у 2024 році його акції впали на 30%.

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