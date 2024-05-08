Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

Компания Match Group Inc. сообщила, что количество пользователей-подписчиков Tinder, крупнейшего приложения для знакомств, падает шестой квартал подряд. Акции упали на 5%, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Количество клиентов, которые платят на платформе, снизилось на 9% по сравнению с годом ранее, составив в первом квартале "менее 10 миллионов", говорится в заявлении компании из Далласа во вторник. Аналитики прогнозировали примерно 9,8 миллионов пользователей. Компания объяснила убытки изменениями цен, внесенными в прошлом году, а также сокращением активных пользователей.

Компания Match, которая также управляет платформой знакомств Hinge, уже более года пытается удержать подписчиков и сталкивается с растущим давлением, чтобы изменить ситуацию. В марте компания назначила в свой совет двух новых директоров после переговоров с активным инвестором Elliott Investment Management и подписала соглашение об обмене информацией с фондом, которым управляет миллиардер Пол Сингер.

Tinder "продолжает сталкиваться с препятствиями", заявил генеральный директор Match Бернард Ким в письме акционерам, "частично из-за снижения дискреционных расходов потребителей". Он сказал, что компания работает над улучшением опыта Tinder, особенно для женщин и пользователей поколения Z, и ожидает, что сокращение количества пользователей замедлится "во второй половине года".

Стремясь увеличить прибыль, компания опробовала многоуровневые модели подписки и нишевые программы для знакомств, такие как Archer для GBQ-мужчин и The League, ориентированную на одиноких людей, стремящихся к карьере.

Но прогнозы продолжают разочаровывать: во вторник компания Match прогнозировала, что выручка во втором квартале будет варьироваться от $850 до $860 млн, что значительно ниже оценок аналитиков. Ожидается, что скорректированная операционная прибыль составит от $300 до $305 млн, что также ниже прогнозов.

Акции Match потеряли более 13% своей стоимости в этом году. Акции упали на 5% - до $30,04 на послепродажных торгах во вторник. У конкурента Bumble Inc. дела еще хуже: в 2024 году его акции упали на 30%.

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