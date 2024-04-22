Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

Благодаря новой функции под названием "Поделиться моим свиданием", пользователи Tinder могут делиться с друзьями датами своих свиданий. Об этом передает УНН с ссылкой на TechCrunch.

Детали

Tinder объявил, что теперь пользователи смогут отправлять ссылки с деталями о предстоящей дате, включая название матча, место встречи, дату и время. Кроме того, есть возможность добавить примечание.

Ссылка "Поделитесь моим свиданием" будет видна любому получателю, включая людей, не имеющих аккаунта в Tinder. Друзья, имеющие учетную запись Tinder, могут просмотреть полный профиль пары, но без возможности взаимодействия, например, отправки сообщений. Не-пользователи увидят ограниченную версию профиля в своем браузере, которая включает только фотографии, имя и возраст пары.

Напомним,

Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный американскими учеными, может предсказать симпатию между двумя людьми на первом свидании, анализируя их пульс, дыхание и потоотделение во время разговора.