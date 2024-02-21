ШІ навчився передбачати симпатію на першому побаченні
Київ • УНН
Алгоритм штучного інтелекту, розроблений американськими вченими, може передбачити симпатію між двома людьми на першому побаченні, аналізуючи їхній пульс, дихання та потовиділення під час розмови.
Американські вчені з Університету Цинциннаті розробили алгоритм на базі штучного інтелекту, який визначає емоції людини під час розмови зі співрозмовником за допомогою аналізу таких показників, як частота серцевих скорочень, дихання та потовиділення. Дослідження опубліковано в науковому журналі IEEE, пише АР, передає УНН.
Деталі
У своїй роботі автори хотіли краще зрозуміти феномен фізіологічної синхронії, при якому у людей під час комунікації чи спільної діяльності синхронізується частота дихання та пульс. Вважається, що це явище сигналізує про симпатію до іншої людини.
В експерименті задіяли 36 людей, розбитих на 18 пар. У ході тестів учасники спілкувалися один з одним відповідно до різних сценаріїв розмов, створених таким чином, щоб викликати різні емоційні реакції. Під час розмови вчені фіксували біологічні показники добровольців.
На основі зібраних даних вчені створили алгоритм класифікації типу розмови за фізіологічними показниками. Нейросітка змогла визначати емоції людей у різних сценаріях із точністю 75%.
Результати дослідження можна застосувати на практиці для оцінки результатів широкого кола комунікацій, включаючи динаміку побачення чи будь-якої іншої розмови.
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