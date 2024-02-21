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ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 01:52  •  918 просмотра

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Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный американскими учеными, может предсказать симпатию между двумя людьми на первом свидании, анализируя их пульс, дыхание и потоотделение во время разговора.

Американские ученые из Университета Цинциннати разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который определяет эмоции человека во время разговора с собеседником с помощью анализа таких показателей, как частота сердечных сокращений, дыхания и потоотделения. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE, пишет АР, передает УНН.

Детали

В своей работе авторы хотели лучше понять феномен физиологической синхронии, при котором у людей во время коммуникации или совместной деятельности синхронизируется частота дыхания и пульс. Считается, что это явление сигнализирует о симпатии к другому человеку.

В эксперименте задействовали 36 человек, разбитых на 18 пар. В ходе тестов участники общались друг с другом в соответствии с различными сценариями разговоров, созданных таким образом, чтобы вызвать различные эмоциональные реакции. Во время разговора ученые фиксировали биологические показатели добровольцев.

На основе собранных данных ученые создали алгоритм классификации типа разговора по физиологическим показателям. Нейросеть смогла определять эмоции людей в различных сценариях с точностью 75%.

Результаты исследования можно применить на практике для оценки результатов широкого круга коммуникаций, включая динамику свидания или любого другого разговора.

Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии6 февраля 2024, 00:00 • 22085 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
ШІ навчився передбачати симпатію на першому побаченні
AI has learned to predict liking on the first date
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