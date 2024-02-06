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Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 00:00  •  4748 просмотра

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Стартап с искусственным интеллектом, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, открыл огромное месторождение меди весом более 400 000 тонн в Замбии, используя данные бурения и оптимизацию искусственного интеллекта.

Компания KoBold Metals, горнодобывающий стартап, который использует искусственный интеллект для поиска материалов, ключевых для перехода на зеленую энергию, заявил, что обнаружил огромное месторождение меди в Замбии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Акционерами компания KoBold являются Breakthrough Energy Ventures при поддержке Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также T. Rowe Price Group Inc., Bond Capital, Andreesen Horowitz и Equinor ASA. Компания ведет бурение на своем участке в Замбии уже более года.

Проект бурения в Замбии называется Mingomba. Он имеет потенциал более чем 400 тыс. тонн меди.

Объект, который, по оценкам Goldman, может стоить 2 млрд долларов KoBold использует технологию искусственного интеллекта для обработки данных бурения и оптимизации разведки меди и кобальта на Mingomba.

Ориентируясь на прогнозируемый долгосрочный дефицит таких материалов, как кобальт, никель и литий, KoBold не беспокоится о низких ценах, которые сейчас вызывают хаос в некоторых проектах по добыче аккумуляторных металлов во всем мире.

Mingomba может помочь правительству Замбии, второго по величине производителя меди в Африке, переломить многолетний спад и достичь своей цели - утроить производство в течение десятилетия.

Искусственный интеллект в симуляции военных конфликтов склоняется к нанесению ядерного удара04 февраль 2024, 21:30 • 29213 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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