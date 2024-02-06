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Штучний інтелект знайшов величезне родовище міді у Замбії

Штучний інтелект знайшов величезне родовище міді у Замбії

Київ • УНН

 • 24616 перегляди

Стартап зі штучним інтелектом, підтриманий Біллом Гейтсом і Джеффом Безосом, відкрив величезне родовище міді вагою понад 400 000 тонн у Замбії, використовуючи дані буріння та оптимізацію штучного інтелекту.

Компанія KoBold Metals, гірничодобувний стартап, який використовує штучний інтелект для пошуку матеріалів, ключових для переходу на зелену енергію, заявив, що виявив величезне родовище міді в Замбії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Акціонерами компанія KoBold є Breakthrough Energy Ventures за підтримки Білла Гейтса і Джеффа Безоса, а також T. Rowe Price Group Inc., Bond Capital, Andreesen Horowitz і Equinor ASA. Компанія веде буріння на своїй ділянці в Замбії вже понад рік.

Проєкт буріння у Замбії має назву Mingomba. Він має потенціал більш ніж 400 тис. тонн міді.

Об'єкт, який, за оцінками Goldman, може коштувати 2 млрд доларів KoBold використовує технологію штучного інтелекту для обробки даних буріння та оптимізації розвідки міді та кобальту на Mingomba.

Орієнтуючись на прогнозований довгостроковий дефіцит таких матеріалів, як кобальт, нікель і літій, KoBold не турбується про низькі ціни, які наразі спричиняють хаос у деяких проєктах з видобутку акумуляторних металів у всьому світі.

Mingomba може допомогти уряду Замбії, другого за величиною виробника міді в Африці, переломити багаторічний спад і досягти своєї мети - потроїти виробництво протягом десятиліття.

Штучний інтелект у симуляції військових конфліктів схиляється до нанесення ядерного удару04.02.24, 23:30 • 32016 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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