Учені провели низку досліджень із використанням штучного інтелекту. Дослідження засвідчили, що під час симуляції військового конфлікту ШІ схиляється до застосування ядерної зброї, пише УНН з посиланням на New Scientist.

У численних повторах симуляції військової гри найпотужніший штучний інтелект OpenAI вирішив завдати ядерного удару. Пояснення такого агресивного підходу включали в себе: "У нас це є! Давайте скористаємося цим" і "Я просто хочу, щоб у всьому світі був мир".

Зазначається, що дослідження проводилися на тлі тестування військовими США чат-ботів на основі типу штучного інтелекту великих мовних моделей (LLM), для допомоги у військовому плануванні під час конфліктів. Військові використовують розробки таких компаній, як Palantir і Scale AI. Palantir відмовився від коментарів, а Scale AI не відповів на запити про коментарі. Але зазначається, що OpenAI, яка колись блокувала військове використання своїх моделей ШІ, почала співпрацювати з Міністерством оборони США.

"З огляду на те, що OpenAI нещодавно змінила свої умови обслуговування і більше не забороняє варіанти використання у військових цілях, розуміння наслідків таких великих застосувань мовних моделей стає більш важливим, ніж будь-коли", - каже Анка Руел зі Стенфордського університету в Каліфорнії.

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