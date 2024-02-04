У ЄС схвалили перший у світі закон, який регулюватиме роботу штучного інтелекту
Київ • УНН
27 країн-членів ЄС одноголосно схвалили перший у світі комплексний набір правил для регулювання штучного інтелекту.
27 країн, котрі є членами ЄС, одноголосно схвалили першу у світі комплексну збірку правил роботи штучного інтелекту. Це перша спроба регулювання ШІ. Про це повідомив європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон, передає УНН.
Деталі
"… всі 27 держав-членів схвалили політичну угоду, досягнуту в грудні, визнаючи ідеальний баланс, знайдений учасниками переговорів між інноваціями та безпекою", – написав посадовець.
Наприкінці 2023 року політики ЄС досягли політичної згоди щодо Закону про штучний інтелект. Оскільки документ складний і комплексний, політикам знадобився ще час на його технічне доопрацювання.
Доповнення
Комітет ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг має ухвалити правила 13 лютого, а за два місяці, в середині квітня, відбудеться пленарне голосування.
Основним противником угоди була Франція. Разом з Німеччиною та Італією вона вимагала менш суворих правил регулювання для потужних ШІ-моделей, що підтримують такі ШІ-системи загального призначення, як ChatGPT і Bard. Прикладом такої моделі може слугувати GPT-4 від OpenAI.
Держави просили обмежити правила кодексами поведінки, оскільки не хотіли, щоб новий закон перешкоджав перспективним європейським стартапам, як-от Mistral AI і Aleph Alpha, які могли б кинути виклик американським компаніям у цій галузі.
Однак Європейський парламент був одностайним, вимагаючи жорстких правил для цих моделей, мовляв, неправильно робити винятки для найпотужніших ШІ-моделей, залишаючи весь регуляторний тягар на менших моделях.
Штучний інтелект у журналістиці: ChatGPT агрегуватиме контент глобального Springer Media, зокрема "Politico", "Bild" та "Welt"14.12.23, 19:21 • 46665 переглядiв