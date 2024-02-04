В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта
Киев • УНН
27 стран-членов ЕС единогласно одобрили первый в мире комплексный набор правил для регулирования искусственного интеллекта.
27 стран, которые являются членами ЕС, единогласно одобрили первый в мире комплексный сборник правил работы искусственного интеллекта. Это первая попытка регулирования ИИ. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон, передает УНН.
Детали
"... все 27 государств-членов одобрили политическое соглашение, достигнутое в декабре, признавая идеальный баланс, найденный участниками переговоров между инновациями и безопасностью", - написал чиновник.
В конце 2023 года политики ЕС достигли политического согласия по Закону об искусственном интеллекте. Поскольку документ сложный и комплексный, политикам понадобилось еще время на его техническую доработку.
Дополнение
Комитет ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг должен принять правила 13 февраля, а через два месяца, в середине апреля, состоится пленарное голосование.
Основным противником соглашения была Франция. Вместе с Германией и Италией она требовала менее строгих правил регулирования для мощных ИИ-моделей, поддерживающих такие ИИ-системы общего назначения, как ChatGPT и Bard. Примером такой модели может служить GPT-4 от OpenAI.
Государства просили ограничить правила кодексами поведения, поскольку не хотели, чтобы новый закон препятствовал перспективным европейским стартапам, таким как Mistral AI и Aleph Alpha, которые могли бы бросить вызов американским компаниям в этой области.
Однако Европейский парламент был единодушен, требуя жестких правил для этих моделей, мол, неправильно делать исключения для самых мощных ИИ-моделей, оставляя все регуляторное бремя на меньших моделях.
Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"14 декабрь 2023, 17:21 • 45425 просмотров
В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта
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