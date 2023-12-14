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Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 17:21  •  5381 просмотра

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Axel Springer сотрудничает с OpenAI, что позволяет ChatGPT обобщать контент таких медиа-брендов, как Politico и Bild, включая платные статьи. Это имеет целью улучшить журналистику, управляемую искусственным интеллектом, и уровень распространения актуальных новостей.

Аксель Спрингер и разработчик ChatGPT OpenAI заключили партнерство, согласно которому новости и статьи мирового издательства будут собирать чат-боты. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Дойчландрадио.

Детали

Издательский дом Axel Springer заключил партнерство с разработчиком "ChatGPT" OpenAI с целью укрепления журналистики в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому сотрудничеству пользователи ChatGPT во всем мире, как указывается, будут получать итоги новостного контента от медиа-брендов Axel Springer, в частности "Politico", "Business Insider", а также "Bild" и "Welt". Как объявила в среду Берлинская медиа-технологическая группа, это также будет содержать платный контент.

Матиас Допфнер, руководитель и основной акционер Axel Springer, сказал, что глобальный альянс с OpenAI является первым в своем роде.

Мы будем исследовать возможности журналистики, поддерживаемой искусственным интеллектом, чтобы повысить качество, социальную значимость и бизнес-модель журналистики. Это лифт следующего уровня

- заявил он.

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Планируется, что ChatGPT, отвечая на вопросы, сможет создавать итоги материалов Axel Springer со ссылками на оригинальные статьи, что повысит осведомленность чат-бота о текущих событиях и новостях политики и бизнеса.

Справка

OpenAI заключила аналогичное лицензионное соглашение с Associated Press на использование архивов информационного агентства для обучения моделей ИИ. Таким образом, новый контракт с Axel Springer - следующий шаг в этом направлении.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Штучний інтелект у журналістиці: ChatGPT агрегуватиме контент глобального Springer Media, зокрема "Politico", "Bild" та "Welt"
Artificial intelligence in journalism: ChatGPT will aggregate content from global Springer Media, including Politico, Bild, and Welt
Новости по теме

Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"

Axel Springer сотрудничает с OpenAI, что позволяет ChatGPT обобщать контент таких медиа-брендов, как Politico и Bild, включая платные статьи. Это имеет целью улучшить журналистику, управляемую искусственным интеллектом, и уровень распространения актуальных новостей.

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