Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"
Киев • УНН
Axel Springer сотрудничает с OpenAI, что позволяет ChatGPT обобщать контент таких медиа-брендов, как Politico и Bild, включая платные статьи. Это имеет целью улучшить журналистику, управляемую искусственным интеллектом, и уровень распространения актуальных новостей.
Аксель Спрингер и разработчик ChatGPT OpenAI заключили партнерство, согласно которому новости и статьи мирового издательства будут собирать чат-боты. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Дойчландрадио.
Детали
Издательский дом Axel Springer заключил партнерство с разработчиком "ChatGPT" OpenAI с целью укрепления журналистики в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому сотрудничеству пользователи ChatGPT во всем мире, как указывается, будут получать итоги новостного контента от медиа-брендов Axel Springer, в частности "Politico", "Business Insider", а также "Bild" и "Welt". Как объявила в среду Берлинская медиа-технологическая группа, это также будет содержать платный контент.
Матиас Допфнер, руководитель и основной акционер Axel Springer, сказал, что глобальный альянс с OpenAI является первым в своем роде.
Мы будем исследовать возможности журналистики, поддерживаемой искусственным интеллектом, чтобы повысить качество, социальную значимость и бизнес-модель журналистики. Это лифт следующего уровня
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Планируется, что ChatGPT, отвечая на вопросы, сможет создавать итоги материалов Axel Springer со ссылками на оригинальные статьи, что повысит осведомленность чат-бота о текущих событиях и новостях политики и бизнеса.
Справка
OpenAI заключила аналогичное лицензионное соглашение с Associated Press на использование архивов информационного агентства для обучения моделей ИИ. Таким образом, новый контракт с Axel Springer - следующий шаг в этом направлении.
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Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"
Axel Springer сотрудничает с OpenAI, что позволяет ChatGPT обобщать контент таких медиа-брендов, как Politico и Bild, включая платные статьи. Это имеет целью улучшить журналистику, управляемую искусственным интеллектом, и уровень распространения актуальных новостей.
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