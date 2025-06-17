Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date

Додаток для знайомств Tinder у липні випустить функцію "подвійних побачень", яка дасть змогу підбирати собі пару в групі з чотирьох людей.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Деталі

Tinder у вівторок оголосив про запуск нової функції "Подвійне побачення", яка дозволяє користувачам об’єднуватися в команди з друзями та спілкуватися разом з потенційними партнерами. Тобто можна буде пов’язати свій профіль із профілями трьох друзів.

Як працює

Ви запрошуєте контакт до створення пари, натиснувши на іконку "Подвійне побачення" у верхньому правому куті (важливо - лише до трьох запрошень).

Можете побачити профілі інших пар і ставити лайки тим, хто вам подобається.

Тобто "подвійне побачення" дозволяє переглядати інших парних користувачів, які поділяють принаймні одну з їхніх індивідуальних уподобань, таких як стать та сексуальна орієнтація.

Після того, як ви отримаєте лайк (одного достатньо, не обов'язково подвійний), ви відкриваєте традиційний чат. І це відкриває можливість написати один одному, а також познайомитися ближче.

Якщо все пройде добре, можна домовитися про побачення

Коментар

Під час раннього тестування користувачі постійно говорили нам, що вони почуваються комфортніше, будучи собою, коли спілкуються в парі з другом, що часто призводило до більшої залученості. - пояснює Клео Лонг, керівник відділу маркетингу продуктів, у коментарі TechCrunch.

Фахівець пояснив, що саме формат групового чату допомагає "розтопити лід" і полегшує планування випадкових зустрічей, - незалежно від того, чи переростають вони в дружбу, романтичні стосунки чи щось середнє.

Довідка

Запуск нової функції відбувся після того, як материнська компанія Tinder, Match Group, повідомила про 5% зниження кількості платних підписників, яка впала до 14,2 мільйона в першому кварталі в її додатках для знайомств.

Доповнення

Нова опція дебютує у Сполучених Штатах та на інших ринках у найближчий період. У Європі з початку наступного місяця функція буде працювати повноцінно.

Нагадаємо

Користувачі Tinder тепер можуть ділитися з друзями деталями своїх майбутніх побачень, включаючи ім'я, місцезнаходження, дату і час, за допомогою нової функції "Поділитися моїм побаченням".

У травні 2024 року, база платних підписників Tinder впала на 9% в річному обчисленні до менш ніж 10 мільйонів в останньому кварталі, не дотягнувши до оцінок аналітиків, на тлі того, як Match Group бореться за утримання користувачів на тлі цінових змін і зниження споживчих витрат.