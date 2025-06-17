Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 68687 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 128913 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 122454 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 175368 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 160959 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 156909 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 131282 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106964 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 179244 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83453 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 92521 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 140906 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора17 червня, 08:28 • 70019 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 81543 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters11:16 • 30985 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 2042 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 262048 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 288535 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 310310 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 381142 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 5066 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 82422 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 88681 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 103064 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 164516 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date

Київ • УНН

 • 4838 перегляди

У липні Tinder випустить функцію Double Date, що дозволить об'єднуватись у групи по чотири для пошуку партнерів. Це спростить знайомства та зробить процес комфортнішим.

Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date

Додаток для знайомств Tinder у липні випустить функцію "подвійних побачень", яка дасть змогу підбирати собі пару в групі з чотирьох людей.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Деталі

Tinder у вівторок оголосив про запуск нової функції "Подвійне побачення", яка дозволяє користувачам об’єднуватися в команди з друзями та спілкуватися разом з потенційними партнерами. Тобто можна буде пов’язати свій профіль із профілями трьох друзів.

Як працює

Ви запрошуєте контакт до створення пари, натиснувши на іконку "Подвійне побачення" у верхньому правому куті (важливо - лише до трьох запрошень).

Можете побачити профілі інших пар і ставити лайки тим, хто вам подобається.

Тобто "подвійне побачення" дозволяє переглядати інших парних користувачів, які поділяють принаймні одну з їхніх індивідуальних уподобань, таких як стать та сексуальна орієнтація.

Після того, як ви отримаєте лайк (одного достатньо, не обов'язково подвійний), ви відкриваєте традиційний чат. І це відкриває можливість написати один одному, а також познайомитися ближче.

Якщо все пройде добре, можна домовитися про побачення

Коментар

Під час раннього тестування користувачі постійно говорили нам, що вони почуваються комфортніше, будучи собою, коли спілкуються в парі з другом, що часто призводило до більшої залученості. 

- пояснює Клео Лонг, керівник відділу маркетингу продуктів, у коментарі TechCrunch.

Фахівець пояснив, що саме формат групового чату допомагає "розтопити лід" і полегшує планування випадкових зустрічей, - незалежно від того, чи переростають вони в дружбу, романтичні стосунки чи щось середнє.

Довідка

Запуск нової функції відбувся після того, як материнська компанія Tinder, Match Group, повідомила про 5% зниження кількості платних підписників, яка впала до 14,2 мільйона в першому кварталі в її додатках для знайомств.

Доповнення

Нова опція дебютує у Сполучених Штатах та на інших ринках у найближчий період. У Європі з початку наступного місяця функція буде працювати повноцінно.

Нагадаємо

Користувачі Tinder тепер можуть ділитися з друзями деталями своїх майбутніх побачень, включаючи ім'я, місцезнаходження, дату і час, за допомогою нової функції "Поділитися моїм побаченням".

У травні 2024 року, база платних підписників Tinder впала на 9% в річному обчисленні до менш ніж 10 мільйонів в останньому кварталі, не дотягнувши до оцінок аналітиків, на тлі того, як Match Group бореться за утримання користувачів на тлі цінових змін і зниження споживчих витрат.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ТехнологіїУНН Lite
Europe
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9