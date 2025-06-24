Міжнародний день феї та БДСМ: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 24 червня можна долучитися до казкового Міжнародного дня феї, або Всесвітнього дня БДСМ, передає УНН.

Міжнародний день феї

Його заснувала письменниця та фольклористка Енн Пеловскі у 1999 році. Феї були значною частиною фольклору та міфології в різних культурах. Їх зображують зазвичай, як маленьких чарівних істот, які мають силу впливати на природу.

Міжнародний день фей відзначає цих неймовірних міфологічних істот, які захопили уяву людей у ​​всьому світі, та їхню різноманітну історію.

Ці істоти з'являються на всьому: від кухлів до футболок, вони стали предметом дитячих казок і навіть надприродних любовних історій.

Ідея цього дня полягає в тому, щоб оцінити та віддати шану міфічним істотам, таким як феї, і використовувати їхні казки, щоб навчити дітей цінних уроків. Концепції, де можливе все, щоб спонукати дітей не боятися мріяти, прагнути до речей, які вважаються неможливими або, яких складно досягти.

Всесвітній день БДСМ

24 липня - Всесвітній день БДСМ. Це свято було створено, щоб відзначити практику БДСМ та запропонувати своїм прихильникам день, присвячений їхній пристрасті. Його заснував у 2003 році швейцарський любитель БДСМ Курт Вальте Фішер, який також є засновником клубу Rosas Cinco, першого клубу в Європі, присвяченого БДСМ, розташованого в Барселоні.

Згідно з визначеннями сексологів, БДСМ - це не збочення, а психологічна субкультура зі своїми правилами. В основі лежить задоволення, безпека та добровільність.

Як розшифровуються чотири літери BDSM:

BD: Bondage, Discipline - зв'язування і дисципліна. Йдеться про рольові ігри та різні техніки зв'язування, зокрема шибарі.

DS: Domination, Submission - домінування, підпорядкування. Це основа субкультури, Альфа і Омега всього руху.

SM: Sadism, Masochism - садизм і мазохізм, на честь Захер фон Мазоха і знаменитого Маркіза де Сада. Тут все, що пов'язано з болем, - і заподіювати, і приймати. Існує стоп слово у разі якщо людина хоче зупинити все.

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День басейну

Сьогодні любителі плавання можуть долучитися до Дня басейну.

Згідно з археологічними дослідженнями, на території сучасного Пакистану у третьому тисячолітті до нашої ери вперше була знайдена споруда, яка максимально нагадувала сучасний басейн.

Для Стародавніх Греції та Риму будівництво басейнів було звичним. Ці цивілізації будували штучні басейни для тренувань спортсменів, проведення військових навчань й для відпочинку.

Басейни, як споруди для занять спортом та відпочинку почали набирати популярності у Великій Британії наприкінці ХІХ століття. Там тоді почали організовувати перші регулярні змагання з плавання.

У 1896 році в Афінах змагання з плавання вперше були додані до програми Олімпійських ігор під час Олімпіади.

За церковним календарем сьогодні Різдво святого Івана Хрестителя.

Іван Хреститель - найбільший християнський святий після Діви Марії.Іван Хреститель прославляється Церквою, як "янгол, і апостол, і мученик, і пророк, і свічар, і друг Христів, і пророків печатка, і заступник старої та нової благодаті, і серед народжених пречесніший, і світлого Слова глас".