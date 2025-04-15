Олімпійські ігри

Беленюк і Насібов вийшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2024

Українські борці Жан Беленюк та Парвіз Насібов пройшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Парижі. Беленюк переміг у вазі до 87 кг, а Насібов - у вазі до 67 кг.