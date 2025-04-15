В уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.
Джордж Форман, відомий як Великий Джордж, помер у віці 76 років. Легенда боксу виграв олімпійське золото в 1968 році і став найстаршим чемпіоном у важкій вазі у віці 45 років, вийшовши на пенсію в 1997 році та рекламуючи гриль-бестселер.
Кірсті Ковентрі із Зімбабве обрана 10-м президентом МОК, змінивши Томаса Баха. Вона стане першою жінкою на цій посаді, отримавши 49 голосів у першому турі.
Бровари виділили 1,5 млн грн на підтримку олімпійців та розвиток спорту. Кошти спрямують на компенсацію поїздок спортсменів та допомогу учасникам Олімпійських і Паралімпійських ігор.
Британський рекордсмен у штовханні ядра Джефф Кейпс пішов з життя у віці 75 років. Він був двічі найсильнішою людиною світу, тричі найсильнішою людиною Європи.
Іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри через травми. Він подякував уболівальникам 12 мовами. Його останнім турніром була Олімпіада-2024.
Єдина в Європі Дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств у Броварах виховує чемпіонів світу та Європи. Засновник школи розповідає про її розвиток, досягнення та підтримку місцевої влади.
Олег Кіпер передав ключі від квартир олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук. Допоміг купити житло для спортсменок бізнесмен, який раніше придбав квартиру для родини загиблого фельдшера.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці вересневого номера Playboy Ukraine. Шестиразова олімпійська медалістка поділилася фото в Instagram, подякувавши команді за реалізацію проекту.
Кабмін встановив розміри винагород для спортсменів та тренерів за 4-6 місця на Олімпіаді-2024 у Парижі. За 4 місце - 250 тис. грн, за 5-е - 200 тис. грн, за 6-е - 150 тис. грн.
Роуз Гарві фінішувала 78-ю на Олімпіаді-2024, пробігши марафон зі стресовим переломом стегнової кістки. Спортсменка відчувала біль, але вирішила завершити дистанцію, щоб здійснити свою олімпійську мрію.
Президент України відзначив успіх спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Зеленський поділився відео, назвавши олімпійців гордістю України та підкресливши їхню волю до перемоги.
Муразі Мчедлідзе зазнав поразки у боротьбі за бронзову медаль Олімпіади-2024 з вільної боротьби. Українець програв азербайджанцю Магомедхану Магомедову з рахунком 0:10, завершивши виступи України на Іграх.
11 серпня на Олімпіаді в Парижі виступить один український спортсмен у вільній боротьбі. Церемонія закриття Ігор розпочнеться о 22:00, Україна посідає 21 місце в медальному заліку з 12 нагородами.
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до фіналу Олімпійських ігор у Парижі у каное-двійках. Українки фінішували третіми у чвертьфіналі, фінальний заїзд відбудеться о 13:40.
Президент України висловив вдячність Парвізу Насібову за срібну та Жану Беленюку за бронзову медалі з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Парижі. Зеленський відзначив, що такі результати надихають.
Український борець Жан Беленюк виборов бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Після поєдинку він станцював гопак та зняв борцівки, що означає завершення його спортивної кар'єри.
Анастасію Рибачок змусили відмовитися від човна з написом 'I am Ukrainian' на Олімпіаді-2024. Через скандал у ЗМІ спортсменці заборонили виступати на цьому човні, тож вона позичила інший у напарниці.
Українська чоловіча команда з байдарки-четвірки пройшла до фіналу А на дистанції 500 м на Олімпійських іграх у Парижі. Фінал за участі українців відбудеться о 14:50 за місцевим часом.
8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.
Боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії 80 кг. Україна посідає 17-те місце в медальному заліку з 3 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими нагородами.
Українська спортсменка Марія Повх пройшла у півфінал Олімпіади-2024 з веслування на байдарці-одиночці на 500 м. У чвертьфіналі вона фінішувала третьою з часом 1:52.09, півфінал відбудеться 10 серпня.
Українські борці Жан Беленюк та Парвіз Насібов пройшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Парижі. Беленюк переміг у вазі до 87 кг, а Насібов - у вазі до 67 кг.
27-річний Маріус Борг Хойбі обвинувачується в нанесенні тілесних ушкоджень жінці в Осло. Його протримали під вартою 30 годин і відпустили до суду, а кронпринцеса відклала поїздку на Олімпіаду в Париж.
На 11-й день Олімпіади-2024 українці змагалися у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці. Збірна України має 7 медалей і посідає 18-те місце в медальному заліку.
Шведський легкоатлет Арман Дуплантіс оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024 в Парижі, подолавши висоту 6. 25 м. Це друга олімпійська перемога 24-річного спортсмена.
Французька прокуратура закрила справу щодо пошкодження оптоволоконних кабелів у фан-зоні Олімпіади-2024 біля Венсенського замку. Виявилося, що причиною пошкоджень була ласка, а не диверсія.
Святий Престол висловив жаль щодо "образливих сцен" на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Ватикан закликав до поваги релігійних переконань та обмеження свободи висловлювання.
Український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року у вправах на паралельних брусах. Спортсмен отримав 15,5 бала за свій виступ, про що повідомив Національний олімпійський комітет України.
Український спортсмен Павло Коростильов фінішував п'ятим у фіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі зі швидкісної стрільби з пістолета на 25 м. Він набрав 16 очок, а золото виборов китаєць Лі Юехун з 32 очками.