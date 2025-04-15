Олімпійські ігри

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19039 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132756 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124842 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126274 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124890 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127654 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191883 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76745 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163995 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Україна розкритикувала наміри МОК щодо повернення росіян на Олімпіаду

В уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.

Війна • 2 квітня, 05:08 • 10258 перегляди

Легенда боксу Джордж Форман помер у віці 76 років

Джордж Форман, відомий як Великий Джордж, помер у віці 76 років. Легенда боксу виграв олімпійське золото в 1968 році і став найстаршим чемпіоном у важкій вазі у віці 45 років, вийшовши на пенсію в 1997 році та рекламуючи гриль-бестселер.

Спорт • 22 березня, 08:00 • 29743 перегляди

Кірсті Ковентрі стала першою жінкою-президентом МОК

Кірсті Ковентрі із Зімбабве обрана 10-м президентом МОК, змінивши Томаса Баха. Вона стане першою жінкою на цій посаді, отримавши 49 голосів у першому турі.

Спорт • 20 березня, 18:23 • 22487 перегляди
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Броварська міськрада збільшила фінансування програми розвитку фізкультури та спорту на 1,5 млн грн

Бровари виділили 1,5 млн грн на підтримку олімпійців та розвиток спорту. Кошти спрямують на компенсацію поїздок спортсменів та допомогу учасникам Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Суспільство • 31 жовтня, 13:19 • 152687 перегляди

Помер Джеффрі Кейпс: легенда британського спорту, двічі визнаний найсильнішою людиною у світі

Британський рекордсмен у штовханні ядра Джефф Кейпс пішов з життя у віці 75 років. Він був двічі найсильнішою людиною світу, тричі найсильнішою людиною Європи.

Спорт • 24 жовтня, 09:48 • 15310 перегляди

Тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

Іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри через травми. Він подякував уболівальникам 12 мовами. Його останнім турніром була Олімпіада-2024.

Спорт • 10 жовтня, 15:23 • 17030 перегляди
Ексклюзив

Єдина в Європі: як у Броварах працює дитячо-юнацька школа ушу та єдиноборств

Єдина в Європі Дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств у Броварах виховує чемпіонів світу та Європи. Засновник школи розповідає про її розвиток, досягнення та підтримку місцевої влади.

Спорт • 7 жовтня, 12:28 • 171565 перегляди

Кіпер передав олімпійським чемпіонкам з Одещини ключі від квартир

Олег Кіпер передав ключі від квартир олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук. Допоміг купити житло для спортсменок бізнесмен, який раніше придбав квартиру для родини загиблого фельдшера.

Суспільство • 2 жовтня, 19:10 • 25840 перегляди

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy Ukraine

Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці вересневого номера Playboy Ukraine. Шестиразова олімпійська медалістка поділилася фото в Instagram, подякувавши команді за реалізацію проекту.

УНН Lite • 20 вересня, 17:58 • 105591 перегляди

Спортсмени, які посіли з 4 по 6 місце на Олімпіаді в Парижі, отримають по 250-150 тис. грн - Кабмін

Кабмін встановив розміри винагород для спортсменів та тренерів за 4-6 місця на Олімпіаді-2024 у Парижі. За 4 місце - 250 тис. грн, за 5-е - 200 тис. грн, за 6-е - 150 тис. грн.

Спорт • 20 вересня, 12:14 • 13415 перегляди

Олімпіада в Парижі: британська бігунка подолала марафон зі зламаною ногою

Роуз Гарві фінішувала 78-ю на Олімпіаді-2024, пробігши марафон зі стресовим переломом стегнової кістки. Спортсменка відчувала біль, але вирішила завершити дистанцію, щоб здійснити свою олімпійську мрію.

Новини Світу • 14 серпня, 18:10 • 27582 перегляди

"Змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги": Зеленський поділився відео з українськими олімпійцями

Президент України відзначив успіх спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Зеленський поділився відео, назвавши олімпійців гордістю України та підкресливши їхню волю до перемоги.

Спорт • 12 серпня, 07:54 • 38296 перегляди

Український борець Мчедлідзе програв бронзову сутичку на Олімпіаді-2024

Муразі Мчедлідзе зазнав поразки у боротьбі за бронзову медаль Олімпіади-2024 з вільної боротьби. Українець програв азербайджанцю Магомедхану Магомедову з рахунком 0:10, завершивши виступи України на Іграх.

Спорт • 11 серпня, 11:00 • 27420 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 11 серпня

11 серпня на Олімпіаді в Парижі виступить один український спортсмен у вільній боротьбі. Церемонія закриття Ігор розпочнеться о 22:00, Україна посідає 21 місце в медальному заліку з 12 нагородами.

Спорт • 11 серпня, 04:22 • 32111 перегляди

Українки Лузан і Рибачок вийшли у фінал Олімпіади-2024 з каное-двійок

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до фіналу Олімпійських ігор у Парижі у каное-двійках. Українки фінішували третіми у чвертьфіналі, фінальний заїзд відбудеться о 13:40.

Спорт • 9 серпня, 08:59 • 19176 перегляди

Дякую за характер і силу: Зеленський відреагував на переможні виступи Насібова та Беленюка на Олімпіаді

Президент України висловив вдячність Парвізу Насібову за срібну та Жану Беленюку за бронзову медалі з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Парижі. Зеленський відзначив, що такі результати надихають.

Спорт • 8 серпня, 18:37 • 32268 перегляди

Станцював переможний гопак на Олімпіаді та зняв свої борцівки: Беленюк ефектно натякнув на завершення спортивної кар'єри

Український борець Жан Беленюк виборов бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Після поєдинку він станцював гопак та зняв борцівки, що означає завершення його спортивної кар'єри.

Спорт • 8 серпня, 18:19 • 30856 перегляди

Рибачок була змушена відмовитися від човна із заліпленим написом "I am Ukrainian": виникла плутанина за участю ICF

Анастасію Рибачок змусили відмовитися від човна з написом 'I am Ukrainian' на Олімпіаді-2024. Через скандал у ЗМІ спортсменці заборонили виступати на цьому човні, тож вона позичила інший у напарниці.

Спорт • 8 серпня, 14:10 • 18857 перегляди

Українська чоловіча байдарка-четвірка вийшла у фінал Олімпіади-2024

Українська чоловіча команда з байдарки-четвірки пройшла до фіналу А на дистанції 500 м на Олімпійських іграх у Парижі. Фінал за участі українців відбудеться о 14:50 за місцевим часом.

Спорт • 8 серпня, 10:20 • 17385 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 8 серпня

8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.

Спорт • 8 серпня, 06:19 • 17142 перегляди

Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку Оліпіади-2024

Боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії 80 кг. Україна посідає 17-те місце в медальному заліку з 3 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими нагородами.

Спорт • 8 серпня, 01:10 • 23227 перегляди

Українка Марія Повх виходить до півфіналу Олімпіади з веслування на байдарках

Українська спортсменка Марія Повх пройшла у півфінал Олімпіади-2024 з веслування на байдарці-одиночці на 500 м. У чвертьфіналі вона фінішувала третьою з часом 1:52.09, півфінал відбудеться 10 серпня.

Спорт • 7 серпня, 11:55 • 15656 перегляди

Беленюк і Насібов вийшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2024

Українські борці Жан Беленюк та Парвіз Насібов пройшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Парижі. Беленюк переміг у вазі до 87 кг, а Насібов - у вазі до 67 кг.

Спорт • 7 серпня, 11:38 • 14965 перегляди

Старшого сина кронпринцеси Норвегії заарештували після нападу на жінку

27-річний Маріус Борг Хойбі обвинувачується в нанесенні тілесних ушкоджень жінці в Осло. Його протримали під вартою 30 годин і відпустили до суду, а кронпринцеса відклала поїздку на Олімпіаду в Париж.

Новини Світу • 7 серпня, 08:54 • 19738 перегляди

Олімпійські ігри. День 11: результати виступів українців за 6 серпня

На 11-й день Олімпіади-2024 українці змагалися у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці. Збірна України має 7 медалей і посідає 18-те місце в медальному заліку.

Спорт • 6 серпня, 19:20 • 22263 перегляди

Шведський легкоатлет на Олімпійських іграх-2024 встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Шведський легкоатлет Арман Дуплантіс оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024 в Парижі, подолавши висоту 6. 25 м. Це друга олімпійська перемога 24-річного спортсмена.

Спорт • 5 серпня, 20:42 • 23254 перегляди

Пошкодження оптоволоконних кабелів у фан-зоні на околицях Парижу: винуватицею виявилась ласка

Французька прокуратура закрила справу щодо пошкодження оптоволоконних кабелів у фан-зоні Олімпіади-2024 біля Венсенського замку. Виявилося, що причиною пошкоджень була ласка, а не диверсія.

Новини Світу • 5 серпня, 16:49 • 21081 перегляди

У Ватикані відреагували на "святу вечерю" на Олімпіаді: висловили сум і жаль

Святий Престол висловив жаль щодо "образливих сцен" на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Ватикан закликав до поваги релігійних переконань та обмеження свободи висловлювання.

Культура • 5 серпня, 16:00 • 19257 перегляди

Український гімнаст Ковтун виборов "срібло" Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року у вправах на паралельних брусах. Спортсмен отримав 15,5 бала за свій виступ, про що повідомив Національний олімпійський комітет України.

Спорт • 5 серпня, 10:29 • 67177 перегляди

Українець Коростильов посів 5-е місце у стрільбі на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Павло Коростильов фінішував п'ятим у фіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі зі швидкісної стрільби з пістолета на 25 м. Він набрав 16 очок, а золото виборов китаєць Лі Юехун з 32 очками.

Спорт • 5 серпня, 10:00 • 14749 перегляди