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Кіпер передав олімпійським чемпіонкам з Одещини ключі від квартир

Київ • УНН

 • 25840 перегляди

Олег Кіпер передав ключі від квартир олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук. Допоміг купити житло для спортсменок бізнесмен, який раніше придбав квартиру для родини загиблого фельдшера.

Кіпер передав олімпійським чемпіонкам з Одещини ключі від квартир

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер передав олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук ключі від квартир, передає УНН.

"Подарували дві квартири нашим олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук. Наші шаблістки увійшли в історію, здобувши золото в командному турнірі на Олімпіаді-2024 в Парижі", - розповів він.

Оселі в Одесі придбані не за бюджетні кошти, уточнив Кіпер.

"Допоміг купити житло для спортсменок бізнесмен, який раніше придбав квартиру для родини загиблого фельдшера. Тож дякую свідомому підприємцю за підтримку наших людей у цей непростий час. Ще раз висловлюю вдячність Олені та Аліні за те, що прославили Одещину на весь світ. Бажаю перемог у майбутньому", - резюмував Кіпер.

Кравацька та Комащук здобули командне золото у Парижі.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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