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Кипер передал олимпийским чемпионкам из Одесской области ключи от квартир

Кипер передал олимпийским чемпионкам из Одесской области ключи от квартир

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 19:10  •  7045 просмотра

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Олег Кипер передал ключи от квартир олимпийским чемпионкам Елене Кравацкой и Алине Комащук. Помог купить жилье для спортсменок бизнесмен, который ранее приобрел квартиру для семьи погибшего фельдшера.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер передал олимпийским чемпионкам Елене Кравацкой и Алине Комащук ключи от квартир, передает УНН.

"Подарили две квартиры нашим олимпийским чемпионкам Елене Кравацкой и Алине Комащук. Наши саблистки вошли в историю, получив золото в командном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже", - рассказал он.

Жилье в Одессе приобретены не за бюджетные средства, уточнил Кипер.

"Помог купить жилье для спортсменок бизнесмен, который ранее приобрел квартиру для семьи погибшего фельдшера. Поэтому спасибо сознательному предпринимателю за поддержку наших людей в это непростое время. Еще раз выражаю благодарность Елене и Алине за то, что прославили Одесскую область на весь мир. Желаю побед в будущем", - резюмировал Кипер.

Кравацкая и Комащук завоевали командное золото в Париже.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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