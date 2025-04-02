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Україна розкритикувала наміри МОК щодо повернення росіян на Олімпіаду

Київ • УНН

 • 9333 перегляди

В уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.

Україна розкритикувала наміри МОК щодо повернення росіян на Олімпіаду

Уряд України розкритикував слова нової президентки Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі, які відкривають двері для повернення росії на Ігри. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року російським спортсменам заборонили виступати на Олімпіаді під своїм прапором.

Але майбутня президентка МОК Кірсті Ковентрі, яка змінить Томаса Баха в червні, заявила в березні, що вона проти заборони будь-яким країнам брати участь в Іграх і намагатиметься розпочати "дискусію" про те, щоб дозволити росії повернутися до Олімпійських ігор до 2026 року

- йдеться у статті.

Автори зазначають, що це викликало різку реакцію з боку Києва, який хоче, щоб росія була виключена з Олімпійських ігор та інших міжнародних спортивних подій, оскільки руйнівне вторгнення москви триває.

Ми закликатимемо міжнародне співтовариство відкидати будь-які спроби нормалізувати присутність громадян росії та Білорусі у спорті, поки триває війна проти України. У російській федерації спорт є частиною державної політики, він не має автономії, а спортсмени та чиновники є частиною державної пропагандистської машини

- сказав перший заступник міністра молоді та спорту України Юрій Музика.

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Згідно з чинними правилами, російські спортсмени можуть виступати на Олімпіаді тільки під нейтральним прапором. Деякі міжнародні спортивні федерації, наприклад, хокею і легкої атлетики, взагалі не допускають росіян до участі в турнірах і кваліфікаційних раундах, тобто вони не можуть потрапити на Ігри.

Ті, хто "активно підтримує" війну росії або працює на її військових, не можуть брати участь в Олімпіаді (хоча на практиці ця заборона не завжди дотримується). Минулого року на літніх Олімпійських іграх у Парижі брали участь лише 15 росіян, у порівнянні з понад 300 у Токіо у 2021 році

- зазначає видання.

Автори нагадують, що москва назвала обмеження несправедливими та дискримінаційними. При цьому Ковентрі заявила, що забороняти одні країни, які перебувають у конфлікті, а не інші – непослідовно, і що важливо, щоб "усі спортсмени" були "представлені" на Олімпіаді. Водночас прихильники заборони стверджують, що росія прагне використати повернення своїх спортсменів на великі змагання як тактику м’якої сили, щоб порушити свою дипломатичну ізоляцію та відновити свій глобальний імідж.

росія політизує спорт, зневажає олімпійські цінності та принципи "чесної гри" та використовує спорт для виправдання своєї жорстокої війни проти України

– сказав Музика.

Тим часом у кремлі радісно відреагували на новину про обрання колишньої плавчині Зімбабве Ковентрі минулого місяця. президент Глава олімпійського комітету рф та міністр спорту михайло дегтярьов привітав її в пості в Telegram.

"Ми очікуємо, що в епоху нового лідера олімпійський рух посилиться, ... і росія повернеться на олімпійський п'єдестал", - написав він.

Нагадаємо

У березні Кірсті Ковентрі була обрана 10-м президентом Міжнародного олімпійського комітету. 41-річна зімбабвійка обійме посаду після передачі повноважень Томасом Бахом 23 червня.

Президент Міжнародного олімпійського комітету розповів, як його почали називати нацистом у росії11.03.25, 00:32 • 17552 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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