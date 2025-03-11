Президент Міжнародного олімпійського комітету розповів, як його почали називати нацистом у росії

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах поскаржився, що після початку повномасштабного вторгнення його в росії називають нацистом. Про це він заявив у інтерв'ю RND, передає УНН.

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"Внаслідок наших дій після вторгнення в Україну відносини з росією зараз не тільки повністю заморожені, а й перетворилися на повну протилежність. З того часу в росії мене називають нацистом" - сказав у інтерв'ю журналісту Президент Міжнародного олімпійського комітету.

Зазначається, що Томас Бах залишає пост президента МОК після дванадцяти років. У своєму прощальному інтерв'ю 71-річний чоловік розповів, як він ставиться до володимира путіна і з якими труднощами доведеться зіткнутися його наступникам.

За його словами, під час зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році вони "дуже добре" працювали з російським диктатором володимиром путіним.

Що стосується зимової Олімпіади в Сочі, ми працювали з ним дуже добре - так само як ми добре працюємо з кожним урядом, кожним главою держави приймаючої країни. Так само було пізніше з главами держав і урядів Бразилії, Південної Кореї, Японії, Китаю і, нарешті, з Еммануелем Макроном і французьким урядом - зазначив Бах.

Щоправда, за його словами, після Ігор у Сочі стало відомо про державний допінг у росії, що "сильно затьмарило відносини".

Нагадаємо

Президент МОК Томас Бах подав у відставку з посади члена організації, яка набуде чинності 23 червня 2025 року. Нового президента оберуть 20 березня в Греції серед семи кандидатів.

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