Президент Международного олимпийского комитета рассказал, как его стали называть нацистом в россии

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17094 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32249 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66680 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216262 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124150 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392905 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311766 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214003 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244349 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255195 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133655 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15970 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12671 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15433 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12935 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133658 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216262 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392905 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255063 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311766 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3820 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15436 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46906 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72385 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57447 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Президент Международного олимпийского комитета рассказал, как его стали называть нацистом в россии

Киев • УНН

 • 17553 просмотра

Томас Бах в интервью RND рассказал о изменении отношений с россией после вторжения в Украину. Президент МОК, который покидает пост после 12 лет, вспомнил о сотрудничестве с путиным и допинговом скандале.

Президент Международного олимпийского комитета рассказал, как его стали называть нацистом в россии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пожаловался, что после начала полномасштабного вторжения его в россии называют нацистом. Об этом он заявил в интервью RND, передает УНН.

Детали

"В результате наших действий после вторжения в Украину отношения с россией сейчас не только полностью заморожены, но и превратились в полную противоположность. С тех пор в России меня называют нацистом" - сказал в интервью журналисту Президент Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что Томас Бах покидает пост президента МОК после двенадцати лет. В своем прощальном интервью 71-летний мужчина рассказал, как он относится к владимиру путину и с какими трудностями придется столкнуться его преемникам.

По его словам, во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году они "очень хорошо" работали с российским диктатором владимиром путиным.

Что касается зимней Олимпиады в Сочи, мы работали с ним очень хорошо - так же, как мы хорошо работаем с каждым правительством, каждым главой государства принимающей страны. Так же было позже с главами государств и правительств Бразилии, Южной Кореи, Японии, Китая и, наконец, с Эммануэлем Макроном и французским правительством

- отметил Бах.

Правда, по его словам, после Игр в Сочи стало известно о государственном допинге в россии, что "сильно омрачило отношения".

Напомним

Президент МОК Томас Бах подал в отставку с поста члена организации, которая вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента выберут 20 марта в Греции среди семи кандидатов.

Трамп создал рабочую группу по подготовке FIFA 202608.03.25, 05:41 • 26987 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

спортполитика
Бразилия
Эммануэль Макрон
Южная Корея
Китай
Япония
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20