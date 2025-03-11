Президент Международного олимпийского комитета рассказал, как его стали называть нацистом в россии
Киев • УНН
Томас Бах в интервью RND рассказал о изменении отношений с россией после вторжения в Украину. Президент МОК, который покидает пост после 12 лет, вспомнил о сотрудничестве с путиным и допинговом скандале.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пожаловался, что после начала полномасштабного вторжения его в россии называют нацистом. Об этом он заявил в интервью RND, передает УНН.
Детали
"В результате наших действий после вторжения в Украину отношения с россией сейчас не только полностью заморожены, но и превратились в полную противоположность. С тех пор в России меня называют нацистом" - сказал в интервью журналисту Президент Международного олимпийского комитета.
Отмечается, что Томас Бах покидает пост президента МОК после двенадцати лет. В своем прощальном интервью 71-летний мужчина рассказал, как он относится к владимиру путину и с какими трудностями придется столкнуться его преемникам.
По его словам, во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году они "очень хорошо" работали с российским диктатором владимиром путиным.
Что касается зимней Олимпиады в Сочи, мы работали с ним очень хорошо - так же, как мы хорошо работаем с каждым правительством, каждым главой государства принимающей страны. Так же было позже с главами государств и правительств Бразилии, Южной Кореи, Японии, Китая и, наконец, с Эммануэлем Макроном и французским правительством
Правда, по его словам, после Игр в Сочи стало известно о государственном допинге в россии, что "сильно омрачило отношения".
Напомним
Президент МОК Томас Бах подал в отставку с поста члена организации, которая вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента выберут 20 марта в Греции среди семи кандидатов.
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