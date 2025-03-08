Трамп создал рабочую группу по подготовке FIFA 2026

В пятницу, 7 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы Белого дома, которая будет контролировать подготовку к чемпионату мира по футболу 2026 года (FIFA). Будущие соревнования пройдут в трех странах - Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News и CNN.

Детали

Отмечается, что заявленная миссия рабочей группы заключается в том, чтобы "продемонстрировать гордость и гостеприимство нации, одновременно способствуя экономическому росту и туризму. Трамп будет главой этой группы.

Как пишет CNN, глава Белого дома особенно гордится тем, что Соединенные Штаты Америки принимают турнир. Дональд Трамп был президентом страны в 2018 году, когда трем государствам было присуждено право на проведение чемпионата. По словам президента США, он планирует посетить некоторые матчи.

Для нашей страны это большая честь. На самом деле, это грандиозное событие. Даже не знаю, что больше - Олимпиада или чемпионат мира - сказал Дональд Трамп, намекаючи на летние Игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Также по его словам, нынешние разногласия с Мексикой и Канадой сделают турнир "еще более захватывающим".

На объявлении также был присутствующий президент FIFA Джанни Инфантино. Он отметил, что чемпионат создаст около 200 000 рабочих мест и принесет экономический эффект в размере примерно 40 миллиардов долларов. Ожидается, что турнир, который стартует в июне 2026 года, привлечет в США около 8 миллионов иностранных туристов.

"Америка откроет двери для всего мира. Миллионы людей приедут, господин президент, миллионы... Это как три Суперкубка каждый день в течение месяца", - сказал Инфантино, поблагодарив Трампа за создание рабочей группы и за поддержку турнира.

Напоминаем

ФИФА представила детальный календарь и формат квалификации на чемпионат мира 2026 года. Отбор будет проходить в двух форматах для групп из 4 и 5 команд, с финальными матчами плей-офф в марте 2026 года.

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