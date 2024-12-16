ФИФА отреагировала на скандал с картой Украины без Крыма во время жеребьевки ЧМ-2026

ФИФА дала ответ на письмо Украинской ассоциации футбола относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины без Крыма во время жеребьевки на ЧМ-2026, сообщили в УАФ, пишет УНН.

Детали

«ФИФА ответила на письмо Украинской ассоциации футбола, которое было направлено в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», - сообщили в УАФ.

«Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на данный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса», - говорится в письме, которое подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.

«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для решения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем», - сказано в письме.

«Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над решением этой ситуации», - говорится в письме.

В ФИФА призвали свободно обращаться к ним, «если понадобятся дополнительные разъяснения» или возникнет потребность в дальнейшем более широко обсудить этот вопрос.

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