ФИФА отреагировала на скандал с картой Украины без Крыма во время жеребьевки ЧМ-2026
Киев • УНН
ФИФА ответила на письмо УАФ относительно показа карты Украины без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026. Организация признала ошибку, объяснила ее действия стороннего подрядчика и пообещала не допускать подобного в дальнейшем.
ФИФА дала ответ на письмо Украинской ассоциации футбола относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины без Крыма во время жеребьевки на ЧМ-2026, сообщили в УАФ, пишет УНН.
Детали
«ФИФА ответила на письмо Украинской ассоциации футбола, которое было направлено в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», - сообщили в УАФ.
«Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на данный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса», - говорится в письме, которое подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.
«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для решения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем», - сказано в письме.
«Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над решением этой ситуации», - говорится в письме.
В ФИФА призвали свободно обращаться к ним, «если понадобятся дополнительные разъяснения» или возникнет потребность в дальнейшем более широко обсудить этот вопрос.
ФИФА показала карту Украины без Крыма: в МИД требуют извинений14 дек. 2024, 13:26 • 24602 просмотра